La bande-annonce du camp de redémarrage d’Advance Wars 1 + 2 nous apporte une saga mythique

Nous reviendrons pour diriger nos unités afin de voir la bande-annonce d’Advance Wars 1 + 2 Reboot Camp. Game Boy Advance revient dans nos vies.

Si vous vouliez jouer à des batailles tactiques, il semble que Nintendo vous ait écouté. La mythique saga de stratégie de Game Boy Advance revient à la vie pour Nintendo Switch. Oui, coupable, oui, le Bande annonce Advance Wars 1 + 2 Reboot Camp La saga des Systèmes Intelligents nous ressuscite.

En remplaçant les sprites par des modèles 3D, la nation d’Orange devra à nouveau être défendue par nos troupes hyper vitaminées. Et c’est ainsi que non seulement on récupérera le premier jeu, mais même la suite a été refaite pour l’occasion.

Nous parlons d’un jeu de stratégie militaire bien-aimé dans lequel nous commanderons certaines nations fictives. C’est un défi accessible, et en même temps très complexe au fur et à mesure que nous progressons dans l’histoire.

En effet, Advance Wars 1+2 Reboot Camp nous apporte toute la saga Game Boy Advance. Et attention, nous avons une date confirmée. Le 3 décembre sera le jour où nous pourrons insérer la cartouche dans notre toute nouvelle Nintendo Switch.

Et bien, coupable, s’ils refont celui-ci, ils pourraient aussi nous apporter Golden Sun dans le futur.