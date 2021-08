La bande-annonce du 25e anniversaire de Scream arrive pour célébrer les sorties en salles et 4K Ultra HD cet automne

i-Tec Advance Series USB 3.0 4K Ultra HD Display Adapter - adaptateur vidéo externe

La suite ADVANCE d'i-tec comprend un grand nombre d'accessoires vous permettant d'utiliser des produits de haute technologie dans un design moderne et un emballage exclusif.

Cet adaptateur vous permet de connecter à votre ordinateur, via le port USB, d'autres moniteurs Display Port au format 4K Ultra HD avec une résolution allant jusqu'à 3840 x 2160 pixels.

Avec quatre fois plus de pixels, les moniteurs 4K offrent beaucoup plus d'espace de travail pour la possibilité d'avoir plusieurs fenêtres d'applications ouvertes côte à côte.

Convient pour les concepteurs, les concepteurs graphiques, les joueurs et autres utilisateurs qui travaillent simultanément avec plusieurs écrans.

Avec l'aide des fonctions "Extension" et "Miroir", vous pouvez travailler avec des applications au travers de deux moniteurs (par exemple.

tableau large), travailler sur un écran et rechercher des informations sur internet grâce à l'autre écran, comparer plusieurs documents simultanément sans être constamment obligé de " cliquer " entre les différentes fenêtres ouvertes, afficher des images panoramiques au travers de deux moniteurs, suivre des graphiques et des données en direct en même temps, effectuer plusieurs présentations à la fois sans avoir besoin d'un autre ordinateur, etc.

Grâce à la fonction Plug & Play, l'adaptateur se branche facilement sur le port USB 3.0 de votre ordinateur et vous n'avez pas à effectuer de difficile installation de carte graphique interne.

L'adaptateur est rétro compatible avec l'interface USB 2.0, mais la performance est susceptible d'être insatisfaisante.

Il est immédiatement possible d'utiliser les moniteurs dès l'installation du pilote et sans avoir à redémarrer l'ordinateur.

Il est possible de connecter, en totalité, jusqu'à 6 moniteurs à un seul ordinateur. - Offre exclusivement réservée aux professionnels