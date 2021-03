La bande-annonce d’oxygène de Netflix laisse Melanie Laurent haletante pour son dernier souffle

Nous avons une toute nouvelle bande-annonce pour Oxygène. Celui-ci vient de Netflix, ne servant que de l’un des nombreux films originaux que le service de streaming nous propose cette année. L’entreprise sort au moins un nouveau film par semaine, ce qui est bien plus que tout autre service majeur du marché. Dans ce cas, nous avons un thriller en français du réalisateur Alexandre Aja (La colline a des yeux, Haute tension), faisant suite à la fonction de créature alligator 2019 Ramper. Il met en vedette Mélanie Laurent (Basterds sans gloire, Maintenant tu me vois) dans ce qui semble être une course tendue et très contenue.

La bande-annonce s’ouvre sur un gros plan de quelqu’un qui se réveille, plutôt surpris et confus quant à l’endroit où il se trouve. On retrouve alors Mélanie Laurent à l’intérieur d’un tube quelconque, entouré d’écrans, un peu comme les cryotubes vus dans le Extraterrestre la franchise. Elle s’aperçoit rapidement que l’oxygène dans ce réservoir s’épuise et, par conséquent, elle n’a aucun moyen de s’en sortir. Malgré la nature minimaliste du film, un mystère convaincant est tissé dans la bande-annonce qui ajoute un peu de profondeur au-delà de cette femme essayant de se sortir d’une situation horrible. Cela ressemble un peu au film de Ryan Reynolds Buried, mais avec un virage de science-fiction.

Alexandre Aja est réalisé à partir d’un scénario de Christie Leblanc (Comment faire une star de la réalité). Vincent Maraval, Brahim Chioua, Noëmie Devide et Gregory Levasseur sont à bord en tant que producteurs aux côtés d’Aja. Le casting comprend également Mathieu Amalric (La cloche de plongée et le papillon, Quantum de réconfort) et Malik Zidi (Gouttes d’eau sur les roches en feu, Fabriqué en France).

Oxygène se concentre sur une jeune femme qui se réveille dans une unité médicale de cryo. Elle ne se souvient pas qui elle est ni comment elle s’est retrouvée enfermée dans une boîte à peu près de la taille d’un cercueil. Alors qu’elle commence à manquer d’oxygène, elle doit reconstruire sa mémoire pour trouver un moyen de sortir de ce cauchemar.

Netflix explore davantage les fonctionnalités internationales ces dernières années. Ils ont failli remporter l’Oscar du meilleur film avec Roma et l’un des films originaux les plus regardés de la société à ce jour est La plateforme, un film d’horreur en espagnol qui a étonnamment bien performé lors de ses débuts l’année dernière. De plus, la série en langue allemande Foncé a assez bien fait pendant trois saisons et a été accueilli avec beaucoup d’éloges. Nous verrons donc probablement plus de films comme Oxygène à l’avenir.

Même si les cinémas devraient se remettre sur pied d’ici l’été, Netflix continue de capitaliser sur les personnes qui restent à la maison. Plus de 70 films originaux sont arrivés cette année seulement, ce qui représente une quantité de contenu vraiment stupéfiante. Sans parler de cher. Mais ces poches profondes ont contribué à les amener à 200 millions d’abonnés dans le monde. Et ils doivent garder les originaux en circulation pour satisfaire ces abonnés. Oxygène arrive le 12 mai sur le service de streaming Netflix. Assurez-vous de vérifier la bande-annonce par vous-même.

Sujets: Oxygène, Netflix, Streaming