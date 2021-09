La bande-annonce d’Injustice Red Band montre un Superman déséquilibré perçant un trou à travers Joker

Superman se fraye un chemin sanglant à travers le monde et le Ligue des justiciers dans la bande-annonce de Red Band pour Injustice. Avec l’aimable autorisation de Warner Bros. Entertainment, cette adaptation animée du populaire jeu vidéo DC voit The Man of Steel déchaîné et dans une mission de contrôle qui opposera Batman et le reste de la Justice League au héros le plus puissant de la Terre.

Après qu’une tragédie impensable propulse Superman dans un nouvel état d’esprit dangereux, la Justice League sera déchirée, forçant les membres les uns contre les autres dans Injustice, un tout nouveau film d’animation DC. Inspiré par Injustice : Dieux parmi nous, le jeu vidéo populaire de NetherRealm Studios et le roman graphique DC le plus vendu basé sur le jeu vidéo, Injustice : Dieux parmi nous : première année de Tom Taylor, le film d’animation Injustice trouve un monde alternatif devenu fou – où le Joker a dupé Superman pour qu’il tue Lois Lane, envoyant l’Homme d’acier dans un saccage mortel. Déséquilibré, Superman décide de prendre le contrôle de la Terre pour le bien de l’humanité. Déterminé à l’arrêter, Batman crée une équipe de héros partageant les mêmes idées et luttant pour la liberté. Mais quand les Super Héros partent en guerre, le monde peut-il survivre ?

Cette bande-annonce de Red Band devrait avoir des fans de la franchise impatients de voir la sombre histoire de Injustice enfin donné vie. Une adaptation de Injustice C’est quelque chose que les passionnés de DC veulent depuis un certain temps, et il est bon de voir que cet effort tant attendu ne se détournera pas trop de la violence et des effusions de sang qui se produisent entre les mains de ce Superman torturé et désespéré.

Dirigé par C’est nous et Petiteville star Justin Hartley dans le rôle de Superman et Découverte de Star Trek et L’enfer sur roues star Anson Mount comme Batman, Injustice présente une distribution de voix d’ensemble qui comprend Janet Varney (La légende de Korra, tu es le pire) en tant que Wonder Woman, Brandon Michael Hall (Dieu m’a aimé) comme Cyborg, Kevin Pollak (La Merveilleuse Mme Maisel) comme Joker & Jonathan Kent, Anika Noni Rose (La princesse et la grenouille, La bonne épouse, Dreamgirls) comme Catwoman, Reid Scott (Veep, venin) comme Green Arrow & Victor Zsasz, Edwin Hodge (La guerre de demain, Mayans MC.) comme M. Terrific & Killer Croc, Gillian Jacobs (Communauté, Invincible) comme Harley Quinn, Oliver Hudson (Règles d’engagement, Nashville) comme Plastic Man, Laura Bailey (Rôle critique, Avengers se rassemblent) comme Lois Lane & Rama Kushna, Faran Tahir (Iron Man, Star Trek) comme Ra’s al Ghul, Derek Phillips (Lumières du vendredi soir, 42) comme Nightwing & Aquaman, Yuri Lowenthal (Franchise Ben 10, Jeune justice, RWBY) comme Mirror Master, Flash & Shazam, Zach Callison (Steven Univers, Les Goldberg) comme Damian & Jimmy Olsen, Brian T. Delaney (Fortnite, Batman illimité) comme Green Lantern, Fred Tatasciore (Family Guy, papa américain !) en tant que capitaine Atom, et Andrew Morgado (DC’s Legends of Tomorrow) en tant que maître soldat miroir.

Matt Peters (Justice League Dark : Apokolips War) dirige cette adaptation sans limites de Injustice d’après un scénario d’Ernie Altbacker (Batman : Chut). Jim Krieg (Batman : Gotham par Gaslight) et Rick Morales (La franchise Mortal Kombat Legends) sont à bord en tant que producteurs avec Alyessa Ornelas (Mortal Kombat Legends : La Vengeance du Scorpion) en tant que producteur associé.

Produit par Warner Bros. Animation, DC et Warner Bros. Home Entertainment, l’adaptation animée d’Injustice est prévue pour une sortie sur 4K Ultra HD Blu-ray Combo Pack (États-Unis 39,99 € SRP; Canada 44,98 € SRP), Blu-ray ( 29,98 € US SRP; Canada 39,99 € SRP) et numérique le 19 octobre 2021.

