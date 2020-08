la bande-annonce d'”I’m Thinking of Ending Things”: Il y aura à dire sur cette sortie Netflix

Pour beaucoup l’affiche officielle de I’m Thinking of Ending Things de Netflix est excellente. Le prochain film adapté du roman du même nom de Iain Reid de 2016, est écrit et réalisé par Charlie Kaufman, et voit Jessie Buckley, Jesse Plemons, Toni Collette et David Thewlis constituer le noyau dur de la distribution. I’m Thinking of Ending Things marque également la fin d’une interruption de cinq ans dans la mise en scène de Kaufman, après Anomalisa en 2015.

Les personnes curieuses d’en savoir plus seront heureuses d’apprendre que la bande-annonce du film réalisé par C.Kaufman vient d’être diffusée. Il sera agréable de voir encore mieux ce film, qui a été pour la plupart du temps conservé dans le secret. Si vous avez lu le roman de Reid, vous avez peut-être une bonne idée des rebondissements qui attendent le jeune couple condamné joué par Buckley et Plemons. Si vous ne l’avez pas encore fait, n’ayez crainte, pas de spoilers en vue. Ce qui est certain c’est que beaucoup attendent avec impatience cette nouveauté de C.Kaufman.

Une affiche sobre et très representative de l’univers du show

L’affiche de I’m Thinking of Ending Things donne le ton d’un film que nous pourrons voir à partir du 4 septembre. Buckley, qui joue la petite amie anonyme de Jake de Plemons, figure sur l’affiche. L’acteur regarde au loin, tenant un verre de vin comme au milieu d’un toast avant le dîner. Derrière elle se trouve un essaim impressionnant de papiers peints à motifs, de rideaux et d’éclairages. La lueur chaude de la bizarrerie qui se répand sur l’affiche semble faire écho aux images de I’m Thinking of Ending Things, publié il y a quelques semaines à peine.

Malgré des doutes sur leur relation, une jeune femme (Jessie Buckley) fait un road trip avec son nouveau petit ami (Jesse Plemons) dans sa ferme familiale. Pris au piège à la ferme lors d’une tempête de neige avec la mère de Jake (Toni Collette) et le père (David Thewlis), la jeune femme commence à remettre en question la nature de tout ce qu’elle savait ou comprenait sur son petit ami, elle-même et le monde.

I’m Thinking of Ending Things arrive sur Netflix le 4 septembre.