La bande-annonce d’Habit transforme les mauvaises filles Bella Thorne et Paris Jackson en religieuses qui font la fête

Découvrez la nouvelle bande-annonce de Habitude mettant en vedette Bella Thorne, Paris Jackson et Gavin Rossdale, alors qu’ils esquivent les barons de la drogue sur leurs queues et piétinent des fesses comme aucune autre nonne ne le peut. Il s’agit d’un manège à sensations fortes sur une ligne au rythme rapide. Le slogan « Ce sont toujours des mauvaises filles en dessous » est un euphémisme.

Le synopsis officiel se lit comme suit : Rappelant les débuts de Tarantino, ce thriller énervé et scandaleux est une « habitude » que vous voudrez acquérir ! L’action commence alors que LA fêtarde Mads (Bella Thorne, Le DUFF) obtient un poste de drogue pour Eric, une star hollywoodienne échouée. Lorsque leur argent est volé et qu’Eric est tué par un baron de la drogue rival, Mads et ses deux meilleures amies sexy se cachent en se déguisant en nonnes. Mais malgré leurs costumes, ces bad girls ne sont pas des anges. Le film met également en vedette Paris Jackson, Hana Mae Lee (Parfait) et Gavin Rossdale (Constantin). Les musiciens Alison Mosshart, qui fait ses débuts au cinéma, et Jamie Hince, qui s’est plongé dans la scène cinématographique, du duo rock anglo-américain « The Kills », ont également rejoint le casting.

Le prochain projet de Thorne poursuit le thème musical avec la mini-série télévisée L’affaire musicale de Ben et Bella. La série documente la relation de Bella Thorne avec son fiancé Benjamin Mascolo alors qu’ils font leurs premiers pas ensemble en faisant de la musique. Thorne met en scène ce qui permet au public d’avoir un regard intime sur sa vie amoureuse, sa carrière cinématographique et l’approche unique et sans vergogne de Ben et Bella envers l’art, l’amour et la célébrité.

Pour ceux qui ne connaissent pas Mascolo, il est la moitié du duo pop ‘Benji & Fede’ (avec Federico Rossi), et se produit également maintenant en tant qu’artiste solo sous le nom de B3N. En février, il a sorti un EP intitulé « California ». En parlant de « Benji & Fede », Mascolo a déclaré qu’ils visaient à « faire notre propre chemin à notre manière parce que je crois que le genre d’artiste que nous sommes est différent de la plupart des Italiens qui sont venus ici avant nous ».

En 2020, la pop star italienne s’est lancée dans sa prochaine co-vedette avec Thorne dans son premier film, Le temps s’est écoulé. Il s’est rendu sur instagram pour annoncer la nouvelle sous-titrée « à côté de mon partenaire dans le crime ». Le couple était sur place à Rome pour tourner le film à l’automne.

Le couple s’est rencontré à Coachella en 2019 et a annoncé ses fiançailles en mars dernier.

Et il y a environ un an, il nous a raconté leur romance éclair, sous-titrant la photo de plage du couple, « Il y a environ un an, à l’improviste, vous avez atterri comme un extraterrestre OVNI dans ma vie de popstar italienne très normale et f****d tous les plans que j’avais pour un week-end et un été scandaleux à Coachella à Ibiza et à Mykonos. Sûr de dire que c’était sans aucun doute la meilleure chose qui soit arrivée dans ma vie, je te suis éternellement reconnaissante ma belle petite fille, que Dieu bénisse le moment, j’ai mis de côté ma timidité pour vous envoyer un texto au hasard et vous dire « sortons ensemble ». Merci d’être vous-même quoi qu’il arrive et de m’avoir appris le sens de l’amour et de la vie. »

L’affaire musicale de Ben et Bella est excepté Noël cette année . Habitude ouvre dans certains cinémas et partout où les films peuvent être loués le 20 août et disponibles à la vente sur Blu-ray, DVD et numérique le 24 août.

