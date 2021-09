La bande-annonce d’Extraction 2 arrive, Chris Hemsworth ramène Tyler Rake

Tyler Rake (Chris Hemsworth) est de retour ! Chris Hemsworth était présent samedi à l’événement des fans de Netflix à Tudum pour annoncer la nouvelle. « Si vous pensiez que notre premier film repoussait les limites, attendez de voir ce que Sam et moi avons prévu pour ce prochain opus. » Découvrez le teaser de Extraction 2.

Le teaser commence là où l’original s’est arrêté, Tyler Rake plongeant dans la rivière depuis le pont, après avoir reçu une balle dans le cou. Tyler Rake a retenu son souffle et son cou saignant pour survivre. « Tyler, tu ne te noies pas en tombant dans la rivière », dit Mahajan en voix off, « mais en y restant immergé. » Puis avec tout ce qu’il a, il se lance à la surface ! Plus s’il vous plait!

Le synopsis officiel se lit comme suit : « En 2020, le monde a rencontré un nouveau héros : Tyler Rake (Chris Hemsworth), un mercenaire intrépide du marché noir qui se lance dans la mission la plus meurtrière de sa carrière. Mais ce qui semble perdu… peut toujours être extrait. » Réalisé par Sam Hargrave, cette franchise bourrée d’action et au bord de votre siège est produite par Joe et Anthony Russo, les réalisateurs visionnaires de Avengers : Fin de partie.

Pour Extraction 2, Sam Hargrave voulait aller au-delà des scènes d’action. « Nous en avons longuement parlé. Honnêtement, je me promène toujours dans ma maison ou dans la ville à la recherche de moyens de faire quelque chose d’amusant ou de différent avec de l’action. Je pense en quelque sorte comme s’il y avait une caméra derrière mes yeux tout le temps comme, serait une façon intéressante de capturer ça ?’, ‘Oh, ce serait cool.’ Donc, je suis toujours en train de cataloguer et d’essayer d’obtenir des façons différentes et amusantes de capturer l’action et différents éléments de décor d’action qui seraient formidables. Joe et moi en avons beaucoup parlé, proposé quelques idées, les a balancées, et je suis juste excité pour le défi. »

Chris Hemsworth nous a tenus au courant de ses progrès pour être dans la forme ultime pour le rôle. Il est clair qu’il ne plaisante pas.

Si vous avez besoin d’un apprêt avant de plonger, In Extraction nous nous trouvons « dans un monde souterrain de marchands d’armes et de trafiquants, où un jeune garçon devient le pion d’une guerre entre des barons de la drogue notoires. Piégé par des ravisseurs à l’intérieur de l’une des villes les plus impénétrables du monde, son sauvetage fait appel à la compétence inégalée d’un mercenaire nommé Tyler Rake, mais Rake est un homme brisé qui n’a rien à perdre, nourrissant un désir de mort qui rend une mission déjà mortelle presque impossible. »

Le thriller d’action original a été écrit par Joe Russo et était basé sur le roman graphique « Ciudad », qu’il a créé avec Ande Parks, Fernando León González, Eric Skillman et son frère, Anthony Russo.Extraction stars Chris Hemsworth (Thor : Amour et Tonnerre), Rudhraksh Jaiswal (Le locataire), Manoj Bajpayee, Randeep Hooda, Pankaj Tripathi, Derek Luke, Marc Donato et David Harbour (Choses étranges). Il est actuellement disponible sur Netflix. Tout ce que j’ai à dire, c’est qu’après ce petit teaser, quand commencent-ils le tournage d’Extraction 3 ?

Sujets : Extraction 2, Extraction, Netflix, TUDUM