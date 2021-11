La bande-annonce d’Eternals TV promet de changer l’univers Marvel pour toujours

Marvel a publié un nouveau spot télévisé pour Éternels, taquinant la fin d’une époque et le début d’une autre. La featurette bien intitulée, « Beginnings », voit les humanoïdes cosmiques de Marvel, alias les Eternals, se regrouper pour sauver l’humanité de leurs homologues maléfiques, les Deviants. Le clip d’une minute présente également la voix d’Arishem le juge, le chef des Célestes. Vous pouvez consulter le clip ci-dessous.

Le teaser s’ouvre sur une voix off d’Ajak de Salma Hayek alors que nous voyons les plus grands moments du MCU se dérouler à l’écran. Nous apercevons brièvement Tony Stark se déguisant en Iron Man, les portails s’ouvrant, Sam ramassant le bouclier et les funérailles de Stark avant qu’un personnage mystérieux ne dise: « Eternals, la fin d’une époque est le début d’une autre. » Et le personnage n’est autre que le chef des célestes, Arishem le juge. Les célestes sont les êtres qui ont créé l’univers et les éternels. Le personnage a été confirmé pour jouer un rôle de premier plan dans Éternels la semaine dernière, avec le doubleur canadien David Kaye lui prêtant sa voix. Cependant, c’est la première fois que nous entendons Arishem, ou tout autre Céleste, parler. Et en toute sécurité, Marvel n’aurait pas pu trouver une meilleure personne pour le poste.

Le clip montre ensuite de brefs plans de séquences d’action potentiellement époustouflantes de Éternels. Vers la fin, la scène de la table du dîner précédemment montrée dans les bandes-annonces est référencée. Kingo, joué par Kumail Nanjiani, plaisante sur la façon dont Thor le suivait quand il était jeune, mais maintenant qu’il est un vengeur célèbre, il ne répondra pas à ses appels téléphoniques. Une blague déroutante si elle est prise au pied de la lettre, car Thor n’est pas tout à fait au fait de la technologie comme cela avait été précédemment établi dans Thor : Ragnarok. Quoi qu’il en soit, ce nouveau clip sera probablement la dernière promo que nous verrons de Éternels, étant donné qu’il ne reste que quelques jours avant la sortie du film dans le monde entier.

Jusque là, merveille a fait un travail remarquable pour contrôler les spoilers, à quelques exceptions près bien sûr (la scène post-crédits). Cependant, le plus gros sujet de discussion sur Éternels ces derniers jours ont été ses notes de tomates pourries. Actuellement assis à 53% sur 170 avis, Éternels est officiellement certifié « pourri ». Une première pour un film MCU, espérons que ce sera aussi la dernière. Mais cela n’a pas dissuadé les fans de regarder le film. Éternels est sur la bonne voie pour une ouverture nationale de 75 millions de dollars qui le place à égalité avec Shang-Chi et la légende des Dix Anneaux. On dirait que les téléspectateurs attendent avec impatience Éternels se forger leur propre opinion, comme il se doit.

Pour ceux qui ne le savent pas, voici le synopsis du film.

« Eternals suit un groupe de héros d’au-delà des étoiles qui ont protégé la Terre depuis l’aube de l’homme. Lorsque des créatures monstrueuses appelées les Deviants, longtemps perdues pour l’histoire, reviennent mystérieusement, les Eternals sont obligés de se réunir pour défendre l’humanité une fois de nouveau. »

Avec un casting de stars comprenant Richard Madden, Gemma Chan, Angelina Jolie, Kit Harrington, Kumail Nanjiani, Barry Keoghan, Salma Hayek, Brian Tyree Henry, Don Lee et Lauren Ridloff, Eternals sort aux États-Unis le 5 novembre 2021. Chloe Zhao, lauréate d’un Oscar, réalise le film à partir d’un scénario écrit par les équipes de Zhao & Patrick Burleigh et Ryan Firpo & Kaz Firpo. Éternels sera présenté exclusivement dans les cinémas pendant une période de 45 jours avant de se diriger vers Disney + plus tard cette année. Si vous êtes un fan de Marvel, ignorez les critiques et assurez-vous d’attraper Éternels en salles à partir du 5 novembre.

