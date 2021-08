La bande-annonce des Yellowjackets emmène Christina Ricci d’un accident d’avion au cannibalisme très rapidement

Showtime vient de sortir la bande-annonce de sa nouvelle série Vestes jaunes, avec Juliette Lewis aux côtés Christina Ricci en tant que survivants d’un accident d’avion il y a 25 ans qui a laissé une équipe de football de lycéennes championnes se débrouiller seule dans la nature. La série d’horreur psychologique montre qu’il y a des affaires inachevées à régler parmi les survivants, Kill Bill-style.

L’officiel Vestes jaunes le synopsis de Showtime se lit comme suit : « Épopée de survie à parts égales, histoire d’horreur psychologique et drame de passage à l’âge adulte, Vestes jaunes est la saga d’une équipe de footballeuses extrêmement talentueuses qui deviennent les survivantes (mal) chanceuses d’un accident d’avion au fin fond de la nature sauvage du nord.

La série raconte leur descente d’une équipe compliquée mais florissante à des clans sauvages, tout en suivant les vies qu’ils ont tenté de reconstituer près de 25 ans plus tard, prouvant que le passé n’est jamais vraiment passé et que ce qui a commencé dans la nature est loin depuis au dessus. La série met également en vedette Ella Purnell (Douce-amère), Sammi Hanratty (Éhonté), Sophie Thatcher (Perspective), Sophie Nélisse (Le voleur de livre), Steven Krueger (Les originaux) et Jasmin Savoy Brown (Les restes). »

Créé et produit par Ashley Lyle et Bart Nickerson (Narcos), la série dramatique d’une heure met en vedette Melanie Lynskey (Château de Pierre), Juliette Lewis, nominée aux Oscars, Emmy et Golden Globe (Camping), Christina Ricci, nominée aux Emmy et aux Golden Globes (Z : Le Commencement de Tout) et cyprès fauve (Inoubliable). Jonathan Lisco (Royaume des animaux, arrêter et attraper le feu) rejoint Lyle et Nickerson pour servir en tant que producteur exécutif et partenaire de gestion de l’émission. Gilets jaunes la série de dix épisodes devrait être diffusée le 14 novembre.

Et pendant que vous attendez de voir comment les lycéennes se débrouillent dans le désert reculé, puis-je vous suggérer d’écouter le nouveau Juliette Lewis La série audible « Killing Hollywood: The Cotton Club Murder » avec Christian Slater et Rainn Wilson. La série audio est basée sur l’histoire vraie de Roy Radin et ses plans pour produire Le Coton Club avec le producteur Robert Evans, qui a été présenté à Radin par l’ancien trafiquant de drogue Karen Greenberger (alias Lanie Jacobs). Radin a disparu en route vers une conférence prévue à Beverly Hills le 13 mai 1983 et a été porté disparu quelques jours plus tard par son assistant personnel. Son corps a été retrouvé quelques semaines plus tard par un apiculteur et un garde forestier près de Gorman, en Californie, à environ 65 miles au nord de Los Angeles. Je ne donnerai pas le reste.

Le synopsis officiel se lit comme suit : « Lorsque la reine de la cocaïne Lanie Jacobs abandonne Miami pour Los Angeles, elle rencontre Roy Radin – un producteur de théâtre échoué avec de grands rêves (et des démons encore plus grands). Ensemble, ils font équipe pour un tir vers la grandeur : Une participation dans Le Coton Club, un film étoilé produit par Robert Evans, la (in)célèbre légende hollywoodienne derrière Le parrain et quartier chinois. Mais alors que les egos, les ambitions et les soupçons se heurtent, il ne faut pas longtemps avant que l’accord ne devienne mortel. »

Vous pouvez ensuite revoir ou regarder (je ne peux pas croire que vous ne l’ayez pas vu !) Le Coton Club avec Richard Gere et Gregory Hines. Il raconte l’histoire de la célèbre boîte de nuit de Harlem, les gens qui fréquentaient le bar de jazz et les personnes qui le géraient.