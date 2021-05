La bande-annonce des Sparks Brothers: le réalisateur Edgar Wright approfondit l’héritage du groupe

Une nouvelle bande-annonce pour Chauffeur bébé le prochain documentaire du réalisateur Edgar Wright, Les frères Sparks, est maintenant sorti, et taquine à quoi s’attendre de l’exploration du cinéaste très célèbre de la vie et de l’époque du duo pop et rock Sparks. Mettant en vedette des interviews individuelles avec toutes sortes de visages de célébrités de tous les horizons du divertissement, et marque la première incursion de Wright dans le cinéma documentaire.

Les interviews sont tournées en noir et blanc net, ce qui ne fait que faire ressortir encore plus les visualisations sauvages et les vidéos musicales de Sparks. Le synopsis officiel de The Sparks Brothers se lit comme suit: « Comment un groupe de rock peut-il réussir, sous-estimer, être extrêmement influent et ignorer en même temps? Le premier documentaire d’Edgar Wright, THE SPARKS BROTHERS, qui présente les commentaires de fans de célébrités Flea, Jane Wiedlin, Beck, Jack Antonoff, Jason Schwartzman Neil Gaiman, et plus, emmène le public dans une odyssée musicale à travers cinq décennies étranges et merveilleuses avec les frères / coéquipiers Ron et Russell Mael célébrant l’héritage inspirant de Sparks: le groupe préféré de votre groupe préféré. «

Les frères Sparks tournera autour des frères et des membres du groupe Sparks, Ron Mael et Russell Mael, dont l’approche décalée de l’écriture de chansons et la capacité à changer de style et à s’adapter aux temps changeants les a amenés à gagner un culte dédié. Formé à la fin des années 1960, Sparks a connu plusieurs moments forts au début de sa carrière avec « This Town Ain’t Big Enough for Both of Us », qui a atteint la deuxième place du UK Singles Chart en 1974, et le hit disco » The Number One Song in Heaven « en 1979, qui a été suivi par un changement notable dans leur style vers la nouvelle vague / synth-pop.

Parmi les autres succès de cette période, citons « Amateur Hour », « When do I Get to Sing » My Way « , » Cool Places « , » Never Turn Your Back On Mother Earth « et » Beat the Clock « . Initialement sous le nom de Halfnelson, les frères Mael ont réalisé 24 albums studio au fil des ans, avec leur dernier album, Un goutte à goutte régulier, goutte à goutte, goutte à goutte, sorti en mai de l’année dernière.

En mars 2021, après environ un an d’auto-isolement et avec une tournée européenne prévue reportée à 2022 en raison de la situation mondiale actuelle, les Maels ont révélé sur les réseaux sociaux qu’ils étaient de retour dans le home studio de Russell et travaillaient maintenant sur leur 25e. album.

Edgar Wright Les frères Sparks a eu sa première mondiale l’année dernière au Festival du film de Sundance 2021 et a reçu des critiques élogieuses de la part des critiques. Le documentaire détient actuellement une cote d’approbation de 100% sur la base de 43 critiques, beaucoup louant l’approche de Wright à l’histoire et les œuvres du favori de la secte, concluant que Les frères Sparks « propose une introduction à The Sparks Brothers qui a quelque chose pour tout le monde. «

Produit par Nira Park, George Hencken et Laura Richardson avec Edgar Wright, Les frères Sparks mettra en vedette un large éventail d’acteurs, de musiciens et plus encore, y compris Mike Myers, Tony Visconti, Patton Oswalt, « Weird Al » Yankovic, Neil Gaiman, Björk, Beck et Mark Gatiss, ainsi que les collaborateurs fréquents d’Edgar Wright Simon Pegg et Nick Frost comme les voix de John Lennon et Ringo Starr respectivement. Les Sparks Brothers devraient sortir en salles le 18 juin 2021 par Focus Features.

