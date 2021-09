La bande-annonce des Muppets Haunted Mansion apporte la fête à Disney + cet Halloween

La première bande-annonce est sortie pour Manoir hanté des Muppets, le tout premier spécial Halloween de Les Muppets. Prévu pour être diffusé exclusivement sur Disney + le 8 octobre, le spécial ramène tous nos muppets préférés avec des stars invitées, dont Will Arnett (en tant qu’hôte fantôme), Yvette Nicole Brown (en tant que chauffeur de corbillard), Darren Criss (en tant que gardien ), et Taraji P. Henson (comme la mariée). Vous pouvez regarder la bande-annonce ci-dessous.

Dans Manoir hanté des Muppets, le Grand Gonzo – artiste casse-cou de renommée mondiale, a tout fait, tout vu et survécu à tout. Mais le soir d’Halloween, l’intrépide Gonzo relève le plus grand défi de sa vie en passant une nuit très audacieuse dans l’endroit le plus sinistre de la Terre… Le Manoir hanté.

Manoir hanté des Muppets comprendra également des apparitions spéciales de Chrissy Metz (comme Harriet), Alfonso Ribeiro (comme Fred), Edward Asner (comme Claude), Jeannie Mai (comme Maude), Danny Trejo (comme Huet), Sasheer Zamata (comme Mary), Craig Robinson (comme Bust), Skai Jackson (comme Bust), Pat Sajak (comme Bust), Geoff Keighley (comme Bust), Justina Machado (comme Bust), John Stamos (comme Lui-même) et Kim Irvine (comme Haunted Mansion Maid).

Cette Muppets spécial est également remarquable pour le rôle final de l’acteur bien-aimé Ed Asner. Comme mentionné ci-dessus, il apparaît à titre posthume comme l’une des nombreuses stars invitées dans Manoir hanté des Muppets, et il s’est avéré que c’était la dernière performance de l’acteur. Asner, Le spectacle de Mary Tyler Moore et En haut star est décédée en août à l’âge de 91 ans.

Les Manoir hanté des Muppets L’EP sortira également le vendredi 8 octobre chez Walt Disney Records. Il comprendra trois nouvelles chansons originales intitulées « Rest in Peace », « Life Hereafter » et « Tie the Knot Tango », ainsi qu’une reprise de « Dancing in the Moonlight ».

« Ce sera formidable d’accueillir à nouveau des fans de longue date et de donner à une nouvelle génération de fans une chance de voir comment nous avons commencé, comment Miss Piggy est devenue une star et bien plus encore », a déclaré Kermit la grenouille dans un communiqué. . « Aujourd’hui, je suis fier de dire : ‘Il est temps de jouer de la musique, d’allumer les lumières et de rencontrer les Muppets sur Disney Plus ce soir !’ Et quant à Statler et Waldorf, les deux vieux au balcon, je ne peux qu’ajouter : « Désolé, les gars, mais… c’est reparti. »

Ce n’est pas le seul projet en cours chez Disney basé sur l’attraction du parc à thème de la société du même nom. Il a été récemment annoncé qu’un nouveau Maison hantée Le film est en développement avec Tiffany Haddish, Lakeith Stanfield, Owen Wilson et Rosario Dawson dans les rôles principaux. Un précédent film d’action en direct est sorti en 2003 avec Eddie Murphy.

Le spectacle de marionnettes a également été redémarré avec la nouvelle série Muppets maintenant sur Disney+. Composée de six épisodes, la série a été diffusée sur le streamer l’année dernière. L’émission comprend Miss Piggy, Fozzie Bear, Gonzo et tous les autres Muppets familiers, bien que certains fans aient critiqué le changement de voix de Kermit la grenouille.

Manoir hanté des Muppets sera présenté en première sur Disney + le vendredi 8 octobre. Vous pouvez également regarder des épisodes classiques de Le spectacle de marionnettes sur le service de diffusion en continu.

