La bande-annonce des meilleures ventes a Aubrey Plaza et Michael Caine échangeant Sick Burns

Screen Media a publié la première bande-annonce de Meilleures ventes, qui associe deux acteurs à la langue acérée, Sir Michael Caine (Le prestige) et Aubrey Plaza (Parcs et loisirs) pour raconter l’histoire d’un écrivain maladroit obligé de tenir un contrat poussiéreux pour fournir un livre et participer à une tournée de livres. Une femme qui se joint au road trip de l’enfer essaie de retirer de l’argent de la maison d’édition en ruine de son père.

Place Aubrey résume le tout en expliquant : « Je suis un jeune éditeur de livres qui essaie de sauver ma maison d’édition mourante. Je mets tous mes œufs dans le même panier, qui est Michael Caine, qui joue un auteur légendaire – un romancier que je’ J’ai traîné l’obscurité et je compte sur lui pour sauver mon entreprise. Pour moi, le film ressemble vraiment plus à une histoire d’amour entre nous deux… deux personnages improbables et fermés qui découvrent que ils ont besoin l’un de l’autre en ce moment. »

Demandé ce que c’était que de travailler avec le légendaire Michael Caine, elle jaillit, « Il est tout ce que vous voulez qu’il soit et plus encore. C’est vraiment l’une des personnes les plus charmantes avec qui j’ai jamais travaillé dans ma vie. J’étais juste comme une éponge, absorbant tout ce que je pouvais. Il est si doux et si amusant, faisant constamment des blagues et racontant des histoires incroyables. Ses histoires, évidemment, sont si incroyables, et il est juste une âme si généreuse et si gentille. «

Elle a également parlé de l’apprentissage de la méthode d’action de Michael Caine qu’elle a maintenant adoptée. « Je dirai que je n’avais jamais vu ses masterclasses sur le jeu d’acteur. Beaucoup de gens ont vu ces vidéos, mais c’était tellement amusant d’être dans des scènes avec lui, parce qu’il dit: » Maintenant, regarde-moi, chéri. C’est ce que je fais. Quand c’est mon gros plan, voici une astuce. » Il m’a donné beaucoup de conseils. Il disait : « Quand je fais un gros plan, cet œil que je garde pour l’appareil photo et cet œil que je vais regarde toi. Je ne te regarde pas avec les deux yeux. Je te regarde d’un œil, puis de l’autre, je garde pour l’appareil photo. » Et je dis : « Michael, non, je vais juste te regarder comme une personne. » Et il me dit : « Chéri , j’ai gagné des Oscars. Je te promets. C’est comme ça que tu fais. » Et je me dis : « Tu sais quoi, merde, je vais faire ce qu’il dit. » Et maintenant, je ne peux plus m’arrêter de le faire. Que je le veuille ou non , j’ai la méthode Michael Caine en moi et je la continuerai au fur et à mesure. »

Meilleures ventes a été réalisé par Lina Roessler et met en vedette Ellen Wong (LUEUR), Scott Speedman (Monde souterrain) et Cary Elwes (Choses étranges, La princesse à marier), tandis qu’Anthony Greico a écrit le scénario qui a reçu un prix Nicholl Fellowship in Screenwriting Award 2015. Regardez-le dans les salles et à la demande le 17 septembre.

Sujets : Meilleures ventes