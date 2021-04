La bande-annonce des choses entendues et vues de Netflix plonge Amanda Seyfried dans une histoire de ténèbres

Netflix a dévoilé une nouvelle bande-annonce pour Things Heard & Seen. Le thriller, qui devrait arriver plus tard ce mois-ci, met en vedette la nominée aux Oscars Amanda Seyfried (Mank, Mama Mia! On y va encore une fois). Le film nous ramène aux années 80 et se concentre sur un couple de Manhattan emménageant dans une maison historique, pour découvrir que leur mariage a une obscurité sinistre. Comme nous pouvons le voir dans la bande-annonce, il y a toutes sortes de mystères et de mal qui se cachent dans cette adaptation du roman d’Elizabeth Brundage en 2016.

La bande-annonce s’ouvre avec le couple au centre de notre histoire se préparant à quitter la vie à New York pour une existence rurale. Catherine d’Amanda Seyfried est réticente, mais l’accompagne pour soutenir son mari. Ils sont assez heureux au début dans leur nouvelle maison de ferme, qui a besoin de quelques rénovations. Mais Catherine découvre un livre qui l’emmène sur un chemin sombre. En fin de compte, il y a une histoire sombre dans cette petite ville, et leur nouvelle maison est au centre de cette obscurité. La bande-annonce ne révèle pas grand-chose sur le mal en jeu, mais elle taquine beaucoup d’événements horribles.

Robert Pulcini et Shari Springer Berman (Splendeur américaine) a écrit et réalisé le film. Il est basé sur le roman All Things Cease to Appear d’Elizabeth Brundage. Le casting comprend également James Norton (Happy Valley), Natalia Dyer (Choses étranges), Alex Neustaedter (Colonie), Rhea Seehorn (Tu ferais mieux d’appeler Saul), Michael O’Keefe (Caddyshack), Karen Allen (Les aventuriers de l’arche perdue), Jack Gore (Bord du monde), F. Murray Abraham (Amadeus), James Urbaniak (The Venture Bros.) et Ana Sophia Heger (La vie en morceaux). Anthony Bregman, Stefanie Azpiazu, Peter Cron et Julie Cohen sont à bord en tant que producteurs. Les producteurs exécutifs incluent Peter Pastorelli, Stephen Lippross, Pulcini et Berman.

Choses entendues et vues se concentre sur Catherine Clare (Amanda Seyfried) qui échange à contrecœur sa vie dans Manhattan des années 1980 pour une maison isolée dans le petit hameau de Chosen, New York. Son mari George (James Norton) décroche un emploi d’enseignant d’histoire de l’art dans un petit collège de la vallée de l’Hudson, ce qui incite à déménager. Alors même qu’elle fait de son mieux pour transformer l’ancienne ferme laitière en un lieu où leur jeune fille Franny sera heureuse, Catherine en vient à se sentir isolée et seule. Avant longtemps, elle sent une obscurité sinistre qui se cache à la fois dans les murs de la propriété en décomposition et dans son mariage.

Netflix a une liste presque incroyablement robuste de films originaux en route en 2021. Ce n’est qu’une des 70 fonctionnalités que le streamer proposera à ses abonnés au cours de l’année. Morceaux d’une femme, En dehors du fil, Oui jour et Mauvais voyage ne sont que quelques-uns qui sont arrivés récemment, avec des versions majeures telles que Zack Snyder Armée des morts, De Dwayne Johnson Avis rouge et Adam McKay’s Ne lève pas les yeux, parmi tant d’autres, toujours sur le pont. Choses entendues et vues arrive le 29 avril sur le service de streaming Netflix. Assurez-vous de vérifier la nouvelle bande-annonce par vous-même.

Sujets: Choses entendues et vues, Netflix, Streaming