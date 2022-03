La bande-annonce des Animaux Fantastiques : Les Secrets de Dumbledore montre une menace pour la "monde moldu"

Warner Bros.

La nouvelle entrée dans la saga fantastique de JK Rowling ramène Dumbledore face à la menace de Grindelwald, cette fois joué par Mads Mikkelsen.

©IMDBGrindelwald

JK Rowling a secoué le monde de la littérature avec sa saga de Harry Potter qui a rapidement sauté sur grand écran avec un succès sans précédent. Ensuite, le spin off de cette histoire viendrait: animaux fantastiques, qui explore le passé du monde sorcier avec un jeune Dumbledore et la menace d’un puissant sorcier qui ne signifie rien de bon. Nous parlons de Grindelwald.

La nouvelle entrée de la franchise, intitulée Les Animaux Fantastiques : Les Secrets de Dumbledore, se déroule dans les années 30 et montre comment le monde sorcier réagit et se divise face au plus grand conflit de guerre des Moldus : la Seconde Guerre mondiale. En ce sens, le film explore des communautés magiques au Bhoutan, en Allemagne et en Chine ainsi que des endroits comme le Brésil, les États-Unis et le Royaume-Uni.

Une nouvelle entrée Les Animaux Fantastiques

Les pouvoirs du sorcier noir Grindelwald se développent de façon exponentielle et il veut détruire le monde moldu. Albus Dumbledore est prêt à stopper cette menace et fait donc confiance triton arnaqueur et ses amis pour mener à bien une mission qui se terminera par l’inévitable affrontement avec les forces de Grindelwald. Combien de temps Dumbledore sera-t-il en marge de la prochaine Grande Guerre ?

Mads Mikkelsen remplace Johnny Depp Dans le rôle de Grindelwald, un fait qui a suscité la fureur de nombreux fans de la franchise. La réalité est que la séparation conflictuelle de l’acteur de Pirates des Caraïbes de son ancienne compagne, l’actrice Ambre Entendua pris le studio par surprise et a décidé de prendre les choses en main et d’échanger Depp contre Mikkelsen, qui a accepté avec plaisir le défi professionnel.

Le film est réalisé par David Yachts avec des livres du même JK Rowling avec Steve Klovers. Ce nouvel opus est le troisième de la saga qui a déjà été créée bêtes fantastiques et où les trouver et Les Animaux Fantastiques : Les Crimes de Grindelwald. Le film sortira au cinéma le 15 avril.

Le casting comprend Mads Mikkelsen comme Grindelwald, Katherine Waterston comme Tina Goldstein, Ezra Miller comme Credence Barebone/Aurelius Dumbledore, Jude Law comme Albus Dumbledore, Alison Sudol comme Queenie Goldstein, Eddie Redmayne comme Newt Scamander, Poppy Corby-Tuech comme Vinda Rosier, Dan Fogler comme Jacob Kowalski, Fiona Glascott comme Minerva McGonagall, Callum Turner comme Theseus Scamander, Richard Coyle comme Aberforth Dumbledore, Oliver Masucci comme Anton Vogel, Victoria Yeates comme Bunty et Jessica Williams comme Eulalie Hicks.

