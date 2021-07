La bande-annonce d’Encanto révèle la nouvelle aventure animée de Disney sur une maison magique

Encanto est un film d’animation musical fantastique qui sortira en salles par Walt Disney Pictures le 24 novembre 2021. Byron Howard et Jared Bush sont réalisateurs, le scénario est de Bush et Charise Castro Smith, il est produit par Clark Spencer, et le les chansons sont écrites par Lin-Manuel Miranda. Miranda, mieux connu pour son travail sur Hamilton, a déjà travaillé sur Moana, et en Encanto. Il y aura huit chansons originales en espagnol et en anglais.

En espagnol, « encanto » signifie charme ou sortilège, ce qui signifie que, comme beaucoup de films Disney, celui-ci sera plein d’enchantement et de magie. En tant que 60e film produit par Walt Disney Pictures, ce film fantastique sera centré sur les Madrigals, une famille dans une ville enchantée de Colombie. Chaque enfant de la famille a un don spécial, comme une super force et le pouvoir de guérir… sauf un, Mirabel. Interprétée par Stéphanie Beatriz, elle découvre que la magie de sa maison est menacée et qu’elle est peut-être la seule à pouvoir la sauver.

D’autres personnages incluront : Juana, un personnage secondaire dans la mi-quarantaine ; Ines, l’enfant en or de la famille, qui a une vingtaine d’années ; Lydia, une sportive au début de la vingtaine ; Fernando, un personnage secondaire à la fin de la quarantaine ; Carlos, un garçon de 15 ans qui est l’ennemi de Mariana ; et Andrea, la matriarche de 75 ans de la famille Madrigal (via The DisInsider).

Le 7 juillet, la page Twitter officielle de Walt Disney Animation Studios a révélé une affiche pour Encanto, et le lendemain, la première bande-annonce est sortie. L’affiche montre l’intérieur de la maison des Madrigals, avec des vignes et des fleurs sur les murs et une porte un peu entrouverte. Les films Disney ne sont pas complets sans créatures câlines et amis à fourrure, l’affiche présente donc également un toucan, un ara et un capybara.

La bande-annonce invite le public dans la Casa Madrigal exceptionnelle, fantastique et magique, offrant un regard plus attentif sur ces personnages doués et ce cadre charmant. Et si Mirabel, qui ne possède pas de pouvoir particulier, est un personnage central, Encanto se concentre sur toute la famille.

« L’une des choses dont nous avons vraiment parlé – tous les créateurs, Charise et Byron et Jared et moi – nous nous sommes dit: » Nous voulons vraiment raconter une famille, une histoire familiale intergénérationnelle avec toute la complexité que cela apporte, ‘ », a déclaré Miranda. « Très souvent, lorsque vous entrez dans le mode histoire, cela se transforme en héros et en quête, et vous perdez des personnages, puis vous perdez de la complexité parce que tout devient la quête. Et je pense que ce qui est excitant à ce sujet, c’est que c’est notre mission déclaration, ça a été vraiment amusant d’écrire, vous savez, une dynamique familiale musicale d’une manière vraiment amusante et compliquée. Je suis vraiment excité que le monde le voie enfin. «

À venir cet automne, ce film de comédie musicale fantastique animée sortira en salles, ce qui signifie qu’il s’agit du premier grand film d’animation Disney à ne pas aller directement à Disney + depuis la fermeture des cinémas pendant la pandémie de COVID-19.

