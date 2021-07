La bande-annonce démoniaque plie l’esprit dans le film d’horreur de science-fiction de Neill Blomkamp

IFC Midnight a publié la bande-annonce officielle de Démoniaque, le nouveau film d’horreur de science-fiction tordu du réalisateur Neill Blomkamp. Prévu pour une sortie en salles et en VOD le 20 août, le film a été tourné au Canada pendant la pandémie et a fait sa première mondiale à la Berlinale en mars. IFC Midnight a depuis récupéré les droits américains, et avant sa sortie le mois prochain, une nouvelle bande-annonce a été publiée. Vous pouvez le regarder ci-dessous.

Démoniaque est écrit et réalisé par Neill Blomkamp. Stuart Ford a produit le projet. Le film met en vedette Carly Pope, Chris William Martin, Michael J. Rogers, Nathalie Boltt et Terry Chen. Dans Démoniaque, « une jeune femme (le pape) libère des démons terrifiants lorsque des forces surnaturelles à l’origine d’un fossé vieux de plusieurs décennies entre la mère et la fille sont révélées. »

Blomkamp et le Démoniaque les cinéastes ont utilisé une nouvelle méthode de capture volumétrique en instance de brevet, une forme de technologie qui scanne un acteur de tous les côtés et le recrée sous forme numérique. Il a été comparé à la technologie trouvée dans la caméra Microsoft Kinect sur Xbox One et a été utilisé par les industries de la réalité virtuelle et des effets visuels. Démoniaque utiliserait la capture la plus volumétrique jamais vue dans un film à ce jour, et vous pouvez avoir un bon aperçu de la technologie exposée dans la nouvelle bande-annonce officielle du film.

À un moment donné, Neill Blomkamp prévoyait de développer une suite Alien avec Sigourney Weaver reprenant son rôle d’Ellen Ripley. Pour le meilleur ou pour le pire, le projet a été abandonné au profit du prequel de Ridley Scott Alien : Alliance. Les fans ont demandé au 20th Century de revoir le projet, mais aucun progrès n’a été fait sur ce front. Blomkamp a ensuite prévu de diriger à la place Retours RoboCop pour MGM, bien qu’il ait annoncé en 2019 qu’il quittait le projet pour se concentrer sur un film d’horreur, que nous savons maintenant être Démoniaque. Apparemment, Blomkamp cherchait à éliminer cette démangeaison d’horreur depuis des années.

« J’ai toujours été un grand fan de Le projet Blair Witch et Activité paranormale. J’étais aussi fan de la façon dont ces cinéastes sortaient et tournaient quelque chose dans leur jardin », a déclaré Blomkamp à propos de l’inspiration pour Démoniaque, via Empire. « L’une des choses qui était amusante dans le tournage du film était de travailler dans un sous-genre différent de celui dans lequel je suis normalement. Un sentiment de terreur qui coulait sous la surface était quelque chose que je voulais essayer de capturer. »

Neill Blomkamp est entré en scène en tant que réalisateur et co-scénariste de District 9, le film d’action de science-fiction acclamé sorti en 2009. Le scénario a remporté quatre nominations aux Oscars, dont le meilleur scénario adapté pour Blomkamp et le co-scénariste Terri Tatchell. Il a poursuivi en réalisant le film d’action de science-fiction dystopique Élysée, qui a également été salué par la critique et a connu un bon succès au box-office. Blomkamp a également barré et co-écrit 2015’s Chappie avec Tatchell, bien qu’il ait fonctionné en deçà des attentes du studio, annulant les plans d’une suite.

Sujets : Démoniaque