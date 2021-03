La bande-annonce d’Elden Ring qui fuit circule sur Twitter, le premier aperçu du RPG à venir du logiciel

Enfin, quelques détails sur Elden Ring. Bien sûr, la bande-annonce est basse résolution, inclinée et floue, mais c’est toujours le premier aperçu du prochain RPG de From Software à voir en ligne. Spoiler ci-dessous – ignorez la bande-annonce si vous voulez attendre la sortie de la bande-annonce complète dans toute sa splendeur.

Le scepticisme est monnaie courante, beaucoup pensent que «flou et incliné» est une bonne couverture pour une rumeur faite par des fans, mais Jason Scheirer, un initié de l’industrie, confirme que la bande-annonce est réelle et ne montre qu’une partie d’une bande-annonce complète à venir. bientôt. C’est ici.

Il montre des images de combats à cheval et de gros monstres. Bien que la résolution soit assez horrible, vous pouvez vous faire une idée de certains des environnements, y compris une formation impressionnante dans le ciel.

Comme je l’ai dit, Jason Schreier et Video Game Chronicles ont confirmé que cette bande-annonce était la vraie affaire. Ce n’est qu’un petit aperçu de 7 secondes de certaines images du jeu, mais c’est le premier aperçu de l’une des versions de RPG les plus attendues pour 2021.

Cela vient avec les nouvelles que Bandai Namco vient de déposer la marque «Bandai Namco NEXT» qui pourrait être une présentation similaire à Nintendo Directs qui met en évidence les nouvelles versions et les informations sur le jeu.

Une bande-annonce comme celle-ci crie du marketing de guérilla, avec un petit extrait publié par quelqu’un pour commencer à taquiner le jeu de la plus petite manière possible. Eh bien, il a certainement fait parler d’Elden Ring, donc cela semble avoir fonctionné.

Si Bandai Namco organise bientôt un événement, il est probable que la bande-annonce d’Elden Ring sera publiée à ce moment-là, ainsi que potentiellement plus d’informations sur Tales of Arise. Ce RPG d’action de la série Tales devait initialement sortir en 2020, mais a été retardé en raison de la pandémie.

Les images d’Elden Ring divulguées que j’ai vues sont floues, inclinées et ne représentent qu’une partie de la bande-annonce, donc je ne pense pas que ce serait une mauvaise idée d’attendre la vraie chose. – Jason Schreier (@jasonschreier) 1 mars 2021

Comme il a été confirmé qu’il n’y aura pas d’événement en direct pour l’E3 en 2021, les éditeurs de jeux et les studios devront prendre les choses en main. Cette diffusion échelonnée d’informations directement des éditeurs est susceptible de devenir la norme cette année.

Elden Ring est l’un de ces jeux qui a été dans et hors des nouvelles depuis un certain temps maintenant. Après un manque de nouvelles vraiment du tout en 2020, certains craignaient que le projet n’ait été mis en conserve. Ces images divulguées – et toutes les spéculations qui l’entourent – confirment que le jeu est réel, vivant et en route pour 2021.