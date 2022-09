La bande-annonce Deadstream de Shudder donne une tournure en direct à l’horreur des images trouvées

La bande-annonce officielle est sortie pour Deadstream, un nouveau film de comédie d’horreur avec des images trouvées qui se rendra à Shudder le mois prochain. Dans le film, un influenceur se donne beaucoup de mal pour augmenter son audience en diffusant en direct son séjour dans une maison soi-disant hantée. Bien sûr, il découvre de première main qu’il y a peut-être quelque chose dans ces affirmations. Vous pouvez regarder la bande-annonce ci-dessous avant l’arrivée du film sur Shudder le 6 octobre 2022.

Deadstream marque le premier long métrage de Joseph et Vanessa Winter (V/H/S/99). Le duo de cinéastes mari et femme a également co-écrit le film, qui a été présenté en première plus tôt cette année au Festival du film South by Southwest (SXSW) 2022, qui a été acclamé par le public et la critique. The Winters a également produit le film aux côtés du directeur de la photographie Jared Cook et de l’actrice Melanie Stone. Jason K. Wixom joue également.

Vous pouvez lire le synopsis de Deadstreamdécrit comme « aussi effrayant que drôle », ci-dessous.

Deadstream suit une personnalité Internet en disgrâce qui tente de reconquérir ses abonnés en diffusant en direct une nuit seule dans une maison hantée. Mais quand il énerve accidentellement un esprit vengeur, son grand événement de retour devient un combat en temps réel pour sa vie.

La controverse sur YouTube a inspiré Deadstream

« Il y a eu cette grande controverse avec PewDiePie il y a quelques années, et d’autres YouTubers à peu près au même moment, et quand cela s’est produit, nous avons commencé à penser que c’est peut-être quelque chose qui pourrait être lié à ce personnage de Shawn, où peut-être qu’il essaie pour se remettre de cette grande controverse », a déclaré la star et co-réalisateur Joseph Winter à DailyDead à propos de l’élaboration de l’histoire du film. « Donc, cela a commencé à informer le personnage. Ensuite, nous avons commencé à plonger profondément dans ces YouTubers existants et à essayer de comprendre leurs bizarreries et leurs personnalités, et nous avons réalisé, une fois que vous commencez à regarder ces gars, ils sont légitimement de bons artistes à quoi Ils le font. Leur contenu est en fait assez bon, et il y a une raison pour laquelle les gens les aiment. Donc, il est devenu important pour nous de ne pas simplement parodier un influenceur, mais d’essayer en fait de donner à Shawn une réelle profondeur qui vous ferait croire que quelqu’un dans le monde regarderait réellement cette personne. Donc, il était important tout au long du script que nous essayions vraiment de le faire se sentir comme un véritable influenceur.





En choisissant la maison présentée dans le film comme lieu de tournage idéal, Vanessa Winter a ajouté : « Ouais, la maison avait tellement de caractère. Non seulement elle a été battue en enfer, mais le papier peint et les tags ont apporté beaucoup de couleur au film , qui, je pense, a aidé non seulement à devenir un personnage à part entière, mais a également permis aux créatures loufoques de se sentir plus à l’aise. [Amy Leah Nelson Smith], parce qu’elle s’est vraiment contentée d’embrasser la couleur et les textures. Je pense que cela a beaucoup apporté à la table. »

Deadstream sera présenté en première sur Shudder US, Shudda CA, Shudder UKI et Shudder ANZ le 6 octobre 2022. Le film n’est pas classé et dure 87 minutes.