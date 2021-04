La bande-annonce de Yasuke libère le samouraï solitaire de Lakeith Stanfield dans la série animée Netflix

La dernière bande-annonce de Yasuke de Netflix, qui présente Judas et le Messie noir La star Lakeith Stanfield en tant que personnage principal, taquine toutes les actions de samouraï et les événements surnaturels que vous pourriez souhaiter dans une nouvelle série animée. Librement basé sur la figure historique du même nom, Yasuke vient du créateur LeSean Thomas (Les Boondocks), avec Stanfield à bord en tant que producteur exécutif aux côtés de l’artiste Flying Lotus, lauréat d’un Grammy.

Situé dans un Japon féodal du XVIe siècle en réalité alternative, repensé avec la magie et la technologie de pointe, un guerrier nommé Yasuke est témoin de la chute d’Oda Nobunaga dans la bataille contre l’armée du seigneur de guerre Yami no Daimy® à Honnō-ji. Vingt ans plus tard, Yasuke met son passé historique en tant que ronin légendaire connu sous le nom de « Black Samurai » derrière lui et prend sa retraite en tant que batelier nommé Yassan dans un village reculé.

Ici, il rencontre un chanteur dans un bar local nommé Ichika et sa fille Saki, une fille malade aux pouvoirs magiques mystérieux. Après une attaque, Yasuke est chargé par Ichika d’escorter l’enfant chez un médecin, et se retrouve rapidement la cible des forces obscures et des seigneurs de guerre assoiffés de sang alors qu’il est pris au milieu d’une lutte de pouvoir entre ceux qui souhaitent revendiquer le jeune enfant.

Le créateur LeSean Thomas a conçu cette série de six épisodes et voulait aborder l’histoire du samouraï de la vie réelle d’une manière plus non conventionnelle que ce qui avait été prévu auparavant. « Je ne voulais pas faire ce que tout le monde allait faire, ce qui était probablement un biopic hardcore », a-t-il déclaré en se référant à un biopic prévu qui devait jouer le rôle de feu Chadwick Boseman. « Je ne voulais pas être piégé par les éléments de l’histoire, pour ainsi dire, et je voulais y ajouter un sens de la fantaisie, un sens du romantisme, un peu comme les Japonais le font avec leurs personnages historiques. »

L’histoire de Yasuke en fait, a des parallèles avec la propre vie de Thomas. Le créateur a déménagé du South Bronx à New York d’abord en Corée du Sud en 2009, puis au Japon, devenant l’un des rares créatifs noirs travaillant dans l’industrie de l’anime du pays. En effet, ces similitudes n’ont pas été perdues pour Thomas qui a déclaré: «Je suis un homme noir qui a déménagé au Japon pour travailler avec les Japonais en réalisant un anime sur un homme noir qui a déménagé au Japon pour vivre avec les Japonais et devenir un guerrier. C’est plutôt cool. Je ne sais pas s’il y a quelqu’un d’autre qui pourrait vraiment dire ça en tant que créateur d’une émission d’animation télévisée, mais je ne dirais pas que c’était une expérience extrêmement personnelle. Cela a rendu les choses plus amusantes. «

La voix de Yasuke, LaKeith Stanfield, quant à lui, a récemment reçu de nombreux éloges pour sa puissante performance dans le réalisateur Shaka King’s Judas et le Messie noir. Le drame biographique détaille la trahison de Fred Hampton (joué par Daniel Kaluuya, lauréat d’un Oscar), président du chapitre de l’Illinois du Black Panther Party à la fin des années 1960 à Chicago, aux mains de William O’Neal (Lakeith Stanfield), un FBI. informateur. Yasuke sera disponible en streaming sur Netflix à partir du 29 avril 2021.

Sujets: Netflix, Streaming