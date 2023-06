La bande-annonce de Winning Time Saison 2 taquine Magic Johnson et Larry Bird Rivalry

La série à succès de HBO Gagner du temps : la montée de la dynastie des Lakers revient pour sa deuxième saison en août. Une bande-annonce, que vous pouvez regarder ci-dessous, vient de tomber. La deuxième saison reprendra avec la finale de la NBA de 1980, où les Lakers de Los Angeles ont triomphé des 76ers de Philadelphie. La bande-annonce taquine les premières étapes de la rivalité entre Earvin « Magic » Johnson et l’icône des Boston Celtics Larry Bird. En tant que Pat Riley, Adrien Brody joue également dans la rivalité, notant que les victoires aux championnats des Lakers ne signifient rien « parce que ce n’était pas contre eux », faisant référence aux Celtics. John C. Reilly (en tant que Jerry Buss) peut également être entendu dire: « C’est la survie du plus apte. Il ne s’agit pas de basket-ball, il s’agit de gagner. »

Reilly revient en tant que Buss, qui a acquis les Lakers en 1979, avec Quincy Isaiah et Solomon Hughes, qui incarnent respectivement les superstars des Lakers Earvin « Magic » Johnson et Kareem Abdul-Jabbar. Sean Patrick Small rejoint la deuxième saison en tant que Larry Bird. La distribution d’ensemble comprend également Brody, Jason Clarke, Gaby Hoffmann, Jason Segel, Hadley Robinson, DeVaughn Nixon, Tamera Tomakili, Brett Cullen, Stephen Adly Guirgis, Spencer Garrett, Molly Gordon, Joey Brooks, Delante Desouza, Jimel Atkins, Austin Aaron, McCabe Slye, Thomas Mann , Gillian Jacobs, Michael Chiklis et Rob Morgan.

La série HBO est produite par Adam McKay et Kevin Messick pour Hyperobject Industries, Scott Stephens, Rodney Barnes, Jason Shuman et Salli Richardson-Whitfield. Basé sur le livre de Jeff Pearlman Showtime: Magic, Kareem, Riley et la dynastie des Los Angeles Lakers des années 1980, Winning Time est créé par Jim Hecht et Max Borenstein. Borenstein sert également de show runner et de producteur exécutif.

La deuxième saison, qui continue d’explorer la vie des personnalités clés des Lakers, à la fois sur et hors du terrain, sera diffusée le 6 août à 21 h HE / PT sur HBO.





Gagner du temps fait face à un contrecoup

HBO

Bien que Temps gagnant a bénéficié d’un accueil majoritairement positif de la part du public et des critiques, la série a reçu quelques réactions négatives. Jerry West, que Jason Clarke dépeint dans la série, a publiquement affirmé que Temps gagnant avait fait ressembler les personnes impliquées «à des personnages de dessins animés» et avait «déprécié quelque chose de bien». Abdul-Jabbar a fait écho aux sentiments de West en déclarant:

« C’est dommage la façon dont ils traitent Jerry West, qui a ouvertement discuté de sa lutte contre la santé mentale, en particulier la dépression. Au lieu d’explorer ses problèmes avec compassion pour mieux comprendre l’homme, ils le transforment en un dessin animé de Wile E. Coyote. Il n’a jamais cassé de clubs de golf, il n’a pas jeté son trophée par la fenêtre. Bien sûr, ces actions font des moments dramatiques, mais elles puent l’exploitation facile de l’homme plutôt que l’exploration du personnage.

HBO a répondu à la critique, notant que Temps gagnant n’a jamais été présenté comme un documentaire mais comme un drame fictif basé sur des événements réels :