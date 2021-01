La bande-annonce de Willy’s Wonderland piège Nicolas Cage dans un monde cauchemardesque de Killer Animatronics

Avant sa sortie en VOD le mois prochain, la bande-annonce officielle du film d’horreur sauvage Willy’s Wonderland Trailer est enfin arrivée. Avec Nicolas Cage, l’histoire suit un concierge de nuit luttant contre de violentes mascottes animatroniques dans un centre de divertissement familial abandonné. Cage a également produit le film aux côtés de Killer Klowns de l’espace extra-atmosphérique étoiles Grant Cramer et Mike Nilon, Jeremy Davis, David Ozer et Bryan Lord. Vous pouvez consulter la bande-annonce ci-dessous.

Réalisé par Kevin Lewis et écrit par GO Parsons, Willy’s Wonderland commence par un vagabond (Nicolas Cage) qui se retrouve échoué dans la ville reculée de Hayesville, Nevada. Il accepte de travailler comme concierge dans un centre de divertissement familial de style Chuck E. Cheese appelé Willy’s Wonderland, pour découvrir que les animatroniques ont pris vie et tentent de le tuer. Pour survivre à la nuit, le concierge doit travailler avec un groupe d’adolescents pour se protéger des robots meurtriers. C’est un concept bizarre, mais la bande-annonce montre clairement que Cage peut le faire fonctionner.

De même que Nicolas Cage, les stars de cinéma Emily Tosta (Groupe de cinq), Ric Reitz (Le résident), Chris Waner (Machette) et l’actrice de personnage vétéran Beth Grant (Jeu d’enfant 2, Donnie Darko, Little Miss Sunshine). Si vous êtes curieux, les noms des Willy’s Wonderland Les animatroniques présentés dans le film sont Willy Weasel, Cammy Chameleon, Arty Alligator, Tito Turtle, Siren Sara, Knighty Knight, Gus Gorilla et Ozzie Ostrich.

Ce film a probablement été influencé par la populaire série de jeux vidéo Five Nights at Freddy. Dans chaque épisode de la franchise de jeux d’horreur, les joueurs sont chargés de survivre alors que des mascottes animatroniques meurtrières tentent de les tuer au restaurant Freddy Fazbear’s Pizzeria. La série de jeux a connu un succès incroyable et il est prévu de les adapter en tant que film depuis des années. En novembre, le créateur Scott Cawthon a déclaré que le projet gagnait enfin du terrain et que le Cinq nuits chez Freddy le film est censé commencer à tourner ce printemps.

Pour plus de plaisir animatronique diabolique, vous pouvez consulter l’horreur 2019 Le film Banana Splits. Le film réinvente la série télévisée pour enfants classique Hanna-Barbera avec un Cinq nuits chez Freddy Twist, avec les animatroniques devenant balistiques et se livrant à une tuerie en studio après avoir appris que leur émission était annulée. Réalisé par Danishka Esterhazy, le film mettait en vedette Dani Kind, Steve Lund et Celina Martin.

Quant à Cage, il y a beaucoup plus à l’horizon que ses fans attendent avec impatience. Il jouera une version augmentée de lui-même dans le film méta-action Le poids insupportable du talent massif, qui doit sortir cette année. Le drame à venir Porc mettra en vedette l’acteur en tant que butineur de champignons en mission pour retrouver son cochon disparu. Cage jouera également Roi tigre star Joe Exotic pour une série limitée sur petit écran.

Willy’s Wonderland devait initialement sortir en octobre avant que la pandémie ne repousse sa première. Il a maintenant été révélé que le film sortira sur les services de VOD avec une sortie en salles limitée le 12 février. La bande-annonce officielle nous vient de ONE Media sur YouTube.

