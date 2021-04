La bande-annonce de West Side Story arrive, Ansel Elgort joue dans le remake de Steven Spielberg

La bande-annonce officielle est arrivée pour West Side Story, le prochain long métrage du légendaire réalisateur Steven Spielberg. Réalisé par Spielberg et écrit par Tony Kushner, le film est basé sur la comédie musicale classique de Broadway du même nom par Arthur Laurents, Leonard Bernstein et Stephen Sondheim. La bande-annonce a fait ses débuts aux Oscars et est maintenant disponible pour regarder en ligne, ce que vous pouvez faire ci-dessous.

Avec une distribution d’ensemble, West Side Story étoiles Ansel Elgort, Rachel Zegler, Ariana DeBose, David Alrvarez, Mike Faist, Corey Stoll, Brian d’Arcy James et Curtiss Cook. Rita Moreno, l’une des stars de l’adaptation cinématographique originale de 1961, jouera également un rôle principal. Librement inspiré par William Shakespeare Roméo et Juliette, le film suit les adolescents Tony (Elgort) et Maria (Zegler) qui tombent amoureux dans les années 1950 à New York malgré leurs affiliations avec des gangs de rue rivaux.

« Ils ont apporté une authenticité, » Steven Spielberg a déclaré l’an dernier à propos du casting dans une interview avec Vanity Fair. « Ils se sont apportés, et tout ce qu’ils croient et tout sur eux – ils ont apporté cela au travail. Et il y avait tellement d’interaction entre les acteurs qui voulaient pouvoir s’engager dans l’expérience portoricaine. Ils représentent tous, je pense, un diversité, à la fois au sein de la communauté portoricaine et nuyoricaine ainsi que dans l’ensemble de la communauté latinex. Et ils ont pris cela au sérieux. «

Rita Moreno, qui a remporté l’Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle pour son rôle d’Anita dans l’adaptation originale du film, a également parlé avec le média de la possibilité de revisiter West Side Story dans un nouveau rôle. Dans le nouveau film, elle jouera Valentina, la veuve de Doc. De son point de vue, Moreno dit que les cinéastes voulaient faire une adaptation plus fidèle à la version originale de Broadway par rapport au film de 1961.

« [Spielberg and Kushner] voulait vraiment redresser certains … devrais-je dire des torts? Je ne sais pas si c’est … oui, c’est juste, parce que le [1961] le film avait beaucoup de choses qui n’allaient pas avec lui, mis à part le fait qu’il y avait beaucoup de choses qui étaient très bonnes », a expliqué Moreno, ajoutant qu’elle était l’une des rares Portoricaines dans le casting. essayaient de réparer et d’améliorer, et je pense qu’ils ont fait un travail incroyable. «

L’implication de Spielberg dans ce film a repoussé la sortie de Indiana Jones 5. Bien que Spielberg ait depuis transféré les tâches de direction sur cette suite attendue de James Mangold, il est toujours attaché à servir de producteur et sera fortement impliqué dans la production. Avec la pré-production qui avance à plein régime Indiana Jones 5, un grand nombre d’annonces de casting ont récemment été faites, avec la star de retour Harrison Ford rejoint par Phoebe Waller-Bridge, Mads Mikkelsen et Thomas Kretschmann.

Steven Spielberg, Kristie Macosko Krieger et Kevin MCollum ont produit West Side Story. Initialement, le film devait être diffusé en décembre par les studios du 20e siècle avant d’être retardé en raison de la pandémie de 2020. Il a depuis été déplacé à cette saison des vacances avec le film qui devrait maintenant sortir en salles le 10 décembre. 2021.

