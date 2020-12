La bande-annonce de We Can Be Heroes révèle le spin-off Netflix de Sharkboy & Lavagirl de Robert Rodriguez

Netflix a publié la bande-annonce de On peut être des héros. Robert Rodriguez ramène les fans dans le monde bien-aimé des 2005 Les aventures de Sharkboy et Lavagirl avec le prochain film. Rodriguez a été traqué par les studios pour faire une suite à Enfants espion, mais il a senti que On peut être des héros était la voie à suivre. «De nombreuses familles ont passé beaucoup de temps ensemble», déclare le directeur à propos de la crise de santé publique. Il espère que le nouveau film sera quelque chose que toute la famille pourra apprécier tout en étant coincée à l’intérieur.

On peut être des héros a lieu lorsque des envahisseurs extraterrestres kidnappent les super-héros de la Terre, ce qui conduit leurs enfants à être emmenés dans une maison sûre du gouvernement. Cependant, la maison sûre ne finit pas par être quelque chose qui peut accueillir ces enfants spéciaux. Missy Moreno (Yaya Gosselin) ne recule devant rien pour sauver son père super-héros, Marcus Moreno (Pedro Pascal). Heureusement, elle a une équipe incroyable avec elle.

Missy fait équipe avec le reste des superkids pour échapper à leur mystérieuse baby-sitter gouvernementale, Mme Granada (Priyanka Chopra Jonas). Les enfants se rendent vite compte que s’ils veulent sauver leurs parents, ils devront travailler ensemble en utilisant leurs pouvoirs individuels – de l’élasticité au contrôle du temps en passant par la prédiction de l’avenir – et former une équipe hors du commun. Netflix et Robert Rodriguez ont plus que probablement un succès sur leurs mains avec On peut être des héros, même s’ils n’ont pas ramené Taylor Lautner pour incarner Sharkboy.

Les aventures de Shark Boy & Lava Girl en spin-off 3D mettent également en vedette Priyanka Chopra Jones, Christian Slater, Christopher McDonald, Adriana Barraza, Vivien Blair, Isaiah Russell-Bailey, Akira Akbar, Lyon Daniels, Nathan Blair, Lotus Blossom, Hala Finley, Andy Walken, Dylan Henry Lau, Andrew Diaz, Taylor Dooley, Sung Kang, Haley Reinhart, J. Quinton Johnson, Brittany Perry-Russell, Brently Heilbron et JJ Dashnaw. Dooley est de retour en tant que Lavagirl, mais on ne sait pas pourquoi ils n’ont pas pu convaincre Taylor Lautner de rejoindre. Il a été rapporté que l’acteur n’était pas intéressé à revenir.

Robert Rodriguez a pu collaborer avec The Mandalorian star Pedro Pascal pour On peut être des héros. «Je voulais travailler avec Pedro depuis toujours», dit Rodriguez. « [Marcus] peut être un dur à cuire s’il en a besoin. Il enlève les lunettes et il a l’air légitime. « Le duo a également pu travailler ensemble sur le live-action Guerres des étoiles série pour le 6ème épisode de la saison 2, qui compte déjà de nombreux fans après ses débuts tard dans la nuit. Le réalisateur est très content de l’ensemble du casting de On peut être des héros, notant: « J’adore le casting. Je prends très au sérieux la recherche des bonnes personnes », dit Rodriguez. « Trouvez les gens qui peuvent y apporter de la magie et surprenez-moi avec ce qu’ils apportent. » Vous pouvez consulter la bande-annonce pour On peut être des héros ci-dessus, grâce à la chaîne Youtube Netflix. Vous pouvez également consulter de toutes nouvelles affiches de personnages ci-dessous.

