La bande-annonce de We Can Be Heroes dévoile la fille de Sharkboy et Lavagirl sur Netflix

Netflix a publié le premier teaser pour On peut être des héros. Dans les images, Guppy, la fille de Sharkboy et Lavagirl, combine les pouvoirs de ses parents pour éliminer les ennemis. Les aventures de Sharkboy et Lavagirl Les fans ont été stupéfaits de voir des images du duo alors qu’ils retournent dans le monde des super-héros. Taylor Dooley est de retour en tant que Lavagirl, tandis que Taylor Lautner a décidé de laisser tomber celui-ci. L’acteur JJ Dashnaw reprend le rôle de On peut être des héros.

Dans ce nouvel original Netflix du réalisateur Robert Rodriguez, lorsque des envahisseurs extraterrestres kidnappent les super-héros de la Terre, leurs enfants sont emmenés dans une maison sûre du gouvernement. Mais Missy Moreno (Yaya Gosselin) ne recule devant rien pour sauver son père super-héros, Marcus Moreno (Pedro Pascal). Missy fait équipe avec le reste des superkids pour échapper à leur mystérieuse baby-sitter gouvernementale, Mme Granada (Priyanka Chopra Jonas). S’ils veulent sauver leurs parents, ils devront travailler ensemble en utilisant leurs pouvoirs individuels – de l’élasticité au contrôle du temps en passant par la prédiction de l’avenir – et former une équipe hors du commun.

Plein d’action et de cœur, On peut être des héros est réalisé par Robert Rodriguez (Enfants espion) et met également en vedette Boyd Holbrook, Christian Slater, Chris McDonald et Adriana Barraza. Rodriguez a été traqué par les grands studios pour redémarrer Enfants espion, mais il a estimé que revisiter Les aventures de Shark Boy & Lava Girl en 3D serait plus approprié pour le moment, alors il a commencé à y travailler. D’après la brève séquence, le réalisateur semble être ravi de partager Guppy chevauchant un gigantesque requin chromatique alors qu’elle combine les pouvoirs de ses parents.

Voir et entendre Pedro Pascal dans le On peut être des héros teaser peut être étrange pour Le mandalorien fans, qui se sont tous habitués à n’entendre que sa voix au cours de l’année écoulée. Évidemment, Pascal a eu plusieurs rôles à succès au fil des ans, mais en faisant équipe avec le Guerres des étoiles la franchise a élevé l’acteur d’une manière qu’il n’avait pas anticipée. Pascal peut actuellement être vu (surtout entendu) dans Le mandalorien saison 2, et sera finalement vu comme Maxwell Lord dans Wonder Woman 1984 le jour de Noël. Il vient d’être annoncé que la suite tant attendue de DC sera présentée en première dans les théâtres et HBO Max.

Robert Rodriguez a décrit le On peut être des héros comme « comme un Avengers équipe mais ils ont tous des enfants. Les enfants ont des pouvoirs mais ils ne savent pas comment les utiliser car ils sont tellement jeunes. « Quant à voir Sharkboy de retour dans le film, il n’aura pas de rôle de parole, selon Rodriguez. » Le seul rôle parlant est pour Lavagirl. « Quant à savoir comment cela fonctionnera dans l’histoire globale, il semble que les enfants sont les stars de ce film, ce qui promet du plaisir pour toute la famille. Vous pouvez consulter le On peut être des héros teaser ci-dessus, grâce à la chaîne YouTube du Netflix Film Club.

Sujets: We Can Be Heroes, Netflix, Streaming