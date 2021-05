La bande-annonce de Venom 2 avec Tom Hardy ramène l’anti-héros brutal

Avec les mots inquiétants « Le chaos arrive bientôt …! » quitte le première bande-annonce à Venin 2 avec Tom Hardy. La dernière farce de Sony du « Homme araignée«Univers devrait sortir en salles cet automne. La bande-annonce du film, qui porte le nouveau titre, révèle à quoi s’attendre: « Venom: Que le carnage soit« .

Les premières scènes montrées révèlent que Tom Hardy, en tant que protecteur mortel, a tellement de problèmes avec son hôte extraterrestre dans son corps, qui mène une vie propre et amène le journaliste Eddie Brock dans de nombreuses situations précaires – malgré les nombreux bras supplémentaires cool . Pendant ce temps, avec le tueur en série Cletus Kasady, un nouvel adversaire apparaît sur les lieux qui sème la peur et l’horreur dans la ville. Plus de détails sur l’intrigue ne sont pas encore révélés.

Venom 2 bande-annonce première

En plus de Tom Hardy en tant qu’anti-héros inhabituel, il y a une réunion avec Michelle Williams (« Venom », « Manchester by the Sea ») comme partenaire. Nouveau sont Naomie Harris (« James Bond 007: Pas le temps de mourir ») comme Shriek. Woody Harrelson («Zombieland») devient le puissant adversaire Cletus Kasady / Carnageêtre arrêté.

Cette fois, le film d’action est réalisé par Andy Serkis (« Mowgli »), qui est connu jusqu’à présent pour son portrait de la créature de Gollum des films « Le Seigneur des anneaux » ou comme le singe César de la « Planète des singes » »Films. Le premier film «Venom» a été tourné par Ruben Fleischer («Zombieland»).

La suite « Venom 2 » devait sortir dans les cinémas à la fin de l’année dernière, mais en est devenue une en raison de la pandémie corona. reporté d’un an. La bande-annonce le confirme maintenant nouvelle date de sortie en salles le 21 octobre – dans l’espoir que les salles de cinéma puissent enfin être rouvertes aux visiteurs.

Ici tu peux Bande-annonce originale voir: