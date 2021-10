La bande-annonce de True Story réunit les frères Wesley Snipes et Kevin Hart avec des conséquences désastreuses

Wesley Snipes livre la marchandise dans le nouveau drame Netflix, semant des ennuis à la porte d’entrée de son frère cadet à succès, interprété par Kevin Hart dans la série en sept parties, Histoire vraie, de Netflix. Je sais que nous avons tous été ravis de voir Snipes au premier plan, nous rappelant pourquoi nous sommes tombés amoureux de lui il y a toutes ces années. La bande-annonce ne déçoit pas.

Le synopsis officiel de Netflix se lit. « Jusqu’où irez-vous pour protéger les vôtres ? Kevin Hart et Wesley Snipes jouent dans Histoire vraie, le voyage captivant de deux frères empêtrés dans un monde de célébrités, de crimes et de mensonges. »

La bande-annonce fait allusion à un frère aîné (Snipes) réuni avec son frère cadet à succès, qui retourne dans sa ville natale de Philadelphie. Bien qu’il semble y avoir un amour partagé entre eux, il est évident que le frère aîné lui cause des problèmes partout où il va. Histoire vraiec’est Eric Newman qui voulait Wesley Snipes pour Narcos dit: « Je me suis dit: » Qui serait dans la version Scorsese de cela? Wesley a apporté une gravité à tout. C’est un gars qui porte avec lui une vie vécue. «

Nous avons tous défendu le retour de Wesley Snipes sur le grand écran après que sa carrière tumultueuse ait été entravée par des rumeurs selon lesquelles il serait difficile de travailler avec, puis finalement arrêtée par son incarcération de 28 mois et une amende de 5 millions de dollars pour impôts impayés. Quant à Snipes, il est passé à autre chose. « Je l’ai dépassé », dit-il. « Les intervieweurs s’intéressent à des choses qui se sont passées il y a 10 ou 20 ans. Nous avançons. Nous ne pensons même plus à ces choses. Les seuls qui en parlent sont les journalistes et les gens… comment les appellent-ils , des trolls? » Il n’est pas concentré sur le passé. Ses yeux sont tournés vers l’avenir. « N’appelez pas ça un retour, je suis ici depuis des années », répond-il, à la manière de LL Cool J. « Pour moi, c’est comme le deuxième chapitre. »

« C’est un voyage intéressant avec Wesley Snipes, je dois dire. Je m’amuse. J’aime découvrir mon potentiel, mes forces, mes faiblesses. Et en repensant aux choses que j’ai accomplies, j’ai appris à apprécier évaluer d’un autre point de vue. Du genre : « Je suppose que ce n’est pas si mal, mon garçon ! » Cela a été un kaléidoscope d’expériences. »

Quant aux rumeurs qui circulent sans cesse, il répond : « J’entends les rumeurs où ils disent : ‘Oh, il est difficile' », dit Snipes. « Difficile pour quoi ? Demander qui ? Vous auriez pu demander à Sean Connery : « Comment c’était de travailler avec Wesley Snipes ? Demandez à Robert De Niro. La liste est longue. Et ils vous diront la vraie affaire. Ils ne leur parlent pas. «

Il ne mâche pas ses mots lorsqu’on lui demande pourquoi il pense que les rumeurs persistent. « Parce que je suis noir. En Amérique, les Noirs sont considérés comme une menace. Les Noirs à la peau foncée sont davantage considérés comme une menace. Et vous mettez le Noir à la peau foncée en action, les gens ne peuvent pas séparer les deux. le producteur pourrait dire : ‘Que se passe-t-il si Wesley s’énerve ? C’est un artiste martial, merde, il pourrait me casser la gueule et me botter le cul !' »

Lorsqu’il a été approché pour la première fois du nouveau projet de Kevin Hart, il a pensé qu’il s’agissait peut-être d’une comédie noire avec le comédien. Découvrant que c’était un vrai drame, il se souvient avoir dit à Hart : « Je ne sais pas si vous pouvez gérer le drame. Quand je viens, je viens juste. cela, alors je veux vous apporter mon soutien. » Hart, parlant de travailler avec son idole, a déclaré: « Je ne peux pas mettre de mots dessus. J’ai grandi en imitant Wesley, et le fait que maintenant c’est mon frère, mon ami, ma co-vedette – c’est tout. » Histoire vraie commence à ne rien faire sur Netflix le 24 novembre.

