La bande-annonce de Trollhunters: Rise of the Titans unit les héros pour un combat final cet été

Chasseurs de Trolls : L’Ascension des Titans est un nouveau film livré par le merveilleux esprit de Guillermo Del Toro, et clôturera les aventures du Chasseurs de Trolls quand il apparaîtra le mois prochain. La franchise télé Chasseurs de Trolls a débuté en 2016 avec Chasseurs de Trolls : Contes d’Arcadie, qui a fait trois saisons incroyables sur Netflix qui se sont développées en une autre série 3Ci-dessous : Contes d’Arcadie et un autre appelé Sorciers : Contes d’Arcadie celui sorti en 2019.

Les séries et les personnages ont été créés par Guillermo Del Toro lui-même. Guillermo Del Toro est célèbre pour ses précédents travaux sur des films tels que Hellboy, Pacific Rim, et Lame 2. Chasseurs de Trolls : L’Ascension des Titans est un long métrage, censé suivre les événements de Wizards et dont la sortie est prévue le 21 juillet 2021.

La série suit Jim Lake Jr., le tout premier être humain appelé à être un chasseur de trolls. C’est un humain mortel qui tombe sur une guerre menée dans l’ombre pour défendre le monde des bons Trolls et celui de l’humanité. A ses côtés se trouvent ses meilleurs amis, Toby Domzalski et Claire Nunez. Du côté des Trolls, il y a Blinky et AAARRRGGHH !!! Ensemble, ce groupe de héros va sauver le monde d’innombrables fois dans la série originale de Netflix, Chasseurs de Trolls : Contes d’Arcadie.

Chasseurs de Trolls : L’ascension des titans est considérée comme la dernière aventure pour Jim et ses amis alors que le monde est menacé par la montée de cette nouvelle menace. Le sort des mondes surnaturel, magique et extraterrestre risque d’être perdu pour ces Titans.

Dans 3Ci-dessous : Contes d’Arcadie, la série suit la princesse Aja Tarron, le prince Krel Tarron, leur animal de compagnie extraterrestre et leur garde du corps Vex. Vex et les frères et sœurs royaux doivent trouver un moyen de réparer leur vaisseau spatial après un atterrissage forcé à Arcadia Oaks tout en essayant de sauver leurs parents. Pendant ce temps, leur planète natale, Akiridion-5, a été reprise par le général Val Morando. Il apparaît que Vex était en fait un traître et que Zadra, un protecteur royal d’Akiridion-5, prend sa place. 3Ci-dessous présente l’univers toujours plus vaste des extraterrestres à la série, qui s’associera à Jim et sa bande de héros dans L’ascension des Titans.

Sorciers : Contes d’Arcadie apporte plus de magie qui est développée à partir de la première série de Chasseurs de Trolls : Contes d’Arcadie. Cette série amène un affrontement entre les deux séries précédentes alors que les trolls, les extraterrestres et les sorciers se battent pour le contrôle du monde enchanté entourant Arcadia Oaks.

Dans cette série Netflix, l’apprenti de longue date de Merlin, Hisirdoux Casperan, rassemble le groupe de héros pour un voyage au XIIe siècle. Ici, c’est le temps de Camelot, où les héros doivent tenter de sauver l’histoire tout en essayant de ne pas gâcher leur avenir. Alors qu’ils retournent dans leur avenir, Jim est infecté par une magie noire.

Le groupe doit trouver un moyen de le guérir tout en essayant d’empêcher l’Ordre des Arcanes d’anéantir l’humanité. La série a même été transformée en un jeu vidéo appelé, Chasseurs de Trolls : Défenseurs de l’Arcadie. Vous pouvez attraper Chasseurs de Trolls : L’Ascension des Titans sur Netflix, ce lundi après la fête des pères. Il s’agit du dernier versement de la Contes d’Arcadie série, créée par Guillermo del Toro.

