La bande-annonce de Toast Of Tinseltown emmène Matty Berry de Toast of London à Hollywood

Steven Toast a enfin traversé l’étang pour faire les choses en grand à Hollywood si le Toast de Tinseltown remorque est à croire. Toast (Matt Berry) a eu une carrière mouvementée, c’est un euphémisme, mais ne vous inquiétez pas ! Il a décroché un rôle dans le nouveau Guerres des étoiles film! Ce vrai comédien trouvera sûrement du succès ce tour. Prends ça, Ray Achat !

Le synopsis officiel se lit comme suit : « Steven Toast, acteur, artiste voix-off et légende de la scène théâtrale londonienne, a atteint PEAK ANGER. Après une confrontation finale très violente avec son vieil ennemi Ray Purchase (Harry Peacock), il décide partir pour une nouvelle vie aux États-Unis d’A, où on lui a promis un « rôle principal » dans un grand film de franchise hollywoodien. Sur la route pour réussir aux États-Unis, il rencontre un réalisateur extrêmement en colère, devient un succès dans un feuilleton jouant un médecin, mord l’oreille d’un vedette d’Hollywood et se perd dans le désert… il est peut-être hors de Londres, mais il n’a jamais de malchance. »

Toast de Londres est la série où l’histoire épique de Steven Toast a commencé. Trois séries à succès ont le public en redemande. Bien que nous soyons habitués à ce que notre Toast fasse son chemin vers le succès, il semble qu’il va tenter sa chance pour faire craquer Hollywood. Il semble tout à fait approprié que l’acteur faisant équipe avec la comédie culte anglaise préférée soit la version américaine Fred Armisen. Toast de Tinseltown la série sera diffusée le 4 janvier 2022 sur BBC Two.

Pour ceux qui ont englouti tout ce dans quoi Matt Berry met ses efforts, la comédie britannique surréaliste, Le Puissant Boosh, dans lequel Vince Noir (Noel Felding) et Howard Moon (Julian Barratt) vivent des aventures remplies de personnages étranges tout en travaillant comme Zoo Keepers, avant de poursuivre une carrière musicale et de gérer un magasin d’occasion, c’est là que l’amour a commencé. La foule informatique, qui suit les mésaventures comiques de Roy, Moss et de leur superviseur escroc Jen, une équipe hétéroclite de travailleurs de l’assistance informatique dans une grande entreprise dirigée par un yuppie passionné, trouverait Matt Berry en compagnie familière avec la saveur unique à laquelle nous sommes venus savourer du Berry.

La série FX, Ce que nous faisons dans l’ombre, un faux documentaire sur la vie quotidienne (ou plutôt nocturne) de trois vampires, qui vivent ensemble depuis plus de 100 ans, à Staten Island, montre le talent d’improvisation bizarre et exquis de Berry avec un ensemble stellaire interprété comme vampire, Laszlo Cravensworth . Gardez les yeux ouverts pour la quatrième saison.

Mais si vous commencez à penser que Matt Berry a été doté d’un seul talent incontestable, vous devez simplement taper des oreilles autour de la musique de l’homme. Quand le premier album de Berry, ‘Witchazel.’ abandonné, de nombreux amateurs de musique / Berry ont dû voir de quoi il s’agissait. L’homme est un génie de l’audio ! Preuve? Écoutez !

Nous en sommes à dix albums, les amis ! Et il délivre toujours un son frais mais sentimental avec un clin d’œil aux airs des époques avant nous. Toast de Tinseltown diffusé le 4 janvier.





