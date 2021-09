La bande-annonce de Tiger King 2 ramène Joe Exotic et Carole Baskin sur Netflix en novembre

Les Roi Tigre est de retour, ou du moins il le fera, avec Netflix annonçant qu’une deuxième saison de la série documentaire ridiculement populaire est lancée. Une première bande-annonce a été publiée lors de l’événement TUDUM de Netflix samedi, révélant que la série suite Roi Tigre 2 continuera la grande histoire du forçat excentrique connu sous le nom de Joe Exotic. Vous pouvez regarder la nouvelle bande-annonce ci-dessous.

Les producteurs Eric Goode et Rebecca Chaiklin, qui ont conçu le délice loufoque qui a été Roi Tigre la saison 1, revient pour la deuxième saison, la série étant susceptible d’explorer les retombées de la première série de la série, qui a fait reculer le monde en mars de l’année dernière. Oui, bien que cela puisse sembler il y a un million d’années à ce stade, il n’est sorti qu’en mars 2020.

La première série pour Netflix de Roi Tigre plonge dans le monde plus étrange que la fiction des propriétaires de gros chats, en se concentrant sur Joe Exotic, un polygame mulet et armé d’armes à feu et chanteur country-western qui préside un zoo en bord de route en Oklahoma. Charismatique mais malavisé, Joe et une incroyable distribution de personnages, dont des barons de la drogue, des escrocs et des chefs de culte, partagent tous une passion pour les grands félins, ainsi que le statut et l’attention que leurs dangereuses ménageries recueillent. Mais les choses prennent une tournure sombre lorsque Carole Baskin, militante pour les animaux et propriétaire d’un sanctuaire de gros chats, menace de les mettre en faillite, attisant une rivalité qui mène finalement à l’arrestation de Joe pour un complot de meurtre pour compte, et révèle un conte tordu où la seule chose plus dangereuse qu’un gros chat est son propriétaire.

L’émission dépeint le genre d’histoire réelle qui ne pourrait jamais être inventée, même pas par les conteurs les plus talentueux et imaginatifs du monde, avec des goûts de Joe Exotic, Carole Baskin et le reste de l’équipe se frayant rapidement un chemin dans le zeitgeist culturel et permettant au public à la maison de s’échapper dans un monde fou de grands félins, de chapeaux de cow-boy et de meurtres. Il a depuis inspiré d’autres documentaires sur Joe Exotic.

Depuis la diffusion de l’émission, Joe Exotic (de son vrai nom Joseph Allen Maldonado-Passage) a fait un sacré voyage, l’ancien propriétaire du zoo purge actuellement une peine de 22 ans dans la prison fédérale de Fort Worth, au Texas, pour 17 accusations fédérales. de maltraitance envers les animaux et deux chefs de tentative de meurtre contre rémunération pour le complot visant à tuer sa rivale, Carole Baskin. Exotic avait espéré une grâce présidentielle pendant que Donald Trump était en poste, et lui et son équipe étaient si confiants qu’une limousine était garée à l’extérieur de la prison en prévision de sa libération. Malheureusement, le pardon ne s’est jamais concrétisé et Exotic en cherche maintenant un auprès du président actuel Joe Biden, tout en subissant des tests pour confirmer s’il a un cancer de la prostate et en écrivant son autobiographie.

Tiger King revient cette année – et la saison 2 promet autant de chaos et de folie que la saison 1 ! pic.twitter.com/mFBUXtAl6i – Netflix (@netflix) 23 septembre 2021

Exotic’s Greater Wynnewood Exotic Animal Park AKA The GW Zoo, a été rapidement repris par nul autre que Carole Baskin, et a été récemment vendu à la condition qu’il ne soit jamais utilisé comme zoo exotique ou attraction touristique.

Roi Tigre la saison 2 couvrira sans aucun doute une grande partie de cela pendant son exécution, avec la deuxième saison de l’émission[NEnscWMpeLKsro||justel’unedesnombreusesnouvellessériesdocumentairesàl’horizonpourNetflix}ycompris[NEnscWMpeLKsro||justoneofseveralnewdocu-seriesonthehorizonforNetflix}includingMauvais végétalien, L’escroc de Tinder, et l’introduction d’un autre royal douteux dans Ne faites confiance à personne : la chasse au roi de la cryptographie.

