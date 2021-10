La bande-annonce de Tiger King 2 plonge plus profondément dans le monde dangereux de Joe Exotic

Alors que Joe Exotic est en prison, l’équipe qui entoure l’histoire des grands félins, des tueurs à gages, des querelles de longue date et de l’amour se poursuit dans le sillage de la première saison. L’histoire continue de Carole Baskin a fait les gros titres. Netflix a répondu à l’appel et nous continuons l’histoire de Joe Exotic et de ses exploits. La bande-annonce de Tiger King 2 est arrivée.

Le synopsis officiel de Netflix se lit comme suit : « Avec Joe Exotique derrière les barreaux et Carole Baskin se rapprochant de la propriété de son zoo peu recommandable, la saga nominée aux Emmys poursuit son parcours tordu avec Roi Tigre 2 alors que de nouvelles révélations émergent sur les motivations, les histoires et les secrets des propriétaires de grands félins les plus notoires d’Amérique. De vieux ennemis et ennemis, dont Jeff Lowe, Tim Stark, Allen Glover et James Garretson, reviennent pour une autre saison de meurtres, de chaos et de folie. Vous pensiez connaître toute l’histoire ? Attends. »

Si vous avez choisi de ne pas assister au spectacle pendant le verrouillage, vous étiez l’un des rares. L’objectif principal de la série est « Tiger King » Joe Exotic (Joseph Maldonado-Passage), un propriétaire excentrique du zoo GW à Wynnewood, Oklahoma. Il raconte sa querelle de plusieurs années avec Carole Baskin, PDG de Big Cat Rescue à Tampa, en Floride. La série culmine avec la condamnation d’Exotic en vertu des lois fédérales sur le meurtre contre rémunération, lorsqu’il est révélé qu’il a engagé un tueur à gages pour assassiner Baskin. Ses condamnations comprenaient également des violations de la loi Lacey et de la loi sur les espèces en voie de disparition, et ont abouti à une peine de 22 ans de prison fédérale. Plus tard, les tribunaux allaient réduire sa peine, sur la base d’une erreur dans les chefs d’accusation de meurtre contre rémunération.

« Maldonado-Passage a embauché deux tueurs à gages différents à deux occasions différentes, bien que sa ‘fin, but ou but’ soit le même. Ainsi, les actes ou les transactions des deux chefs d’accusation partageaient un objectif criminel commun – le meurtre de Baskin », a déclaré le tribunal. mentionné. « Le tribunal de district a commis une erreur en ne regroupant pas les deux chefs d’accusation de meurtre pour compte. »

Dans le temps qui a suivi Carole Baskin a tenté de conclure un accord avec le système judiciaire et Joe pour une libération anticipée aux conditions qu’il soutient une législation qui interdirait l’élevage de grands félins.

Joe a accepté cette offre en disant à Entertainment Tonight : « Il est temps pour Carole et Howard d’accepter ou de se taire parce que j’accepte leur offre », a-t-il déclaré. « Et je vais aller un peu plus loin, d’accord? Il est temps de téléphoner au président Biden ou à toute personne dont ils ont besoin qu’ils ont dans leur petite poche financière et de dire: » Hé, Joe est prêt à soutenir un projet de loi sur les gros chats pour aider à protéger les chats en Amérique contre l’exploitation. Mais nous devons garder notre part du marché et obtenir le pardon de Joe parce qu’il ne s’agissait pas vraiment de tuer pour la location ou de tirer sur cinq tigres – c’était à propos de exploiter Joe pour soutenir le programme de Carole. Alors, l’offre est sur la table, d’accord ? »

Pour être complètement transparent, après d’interminables réponses choquées de ne pas avoir vu la série, j’ai finalement poussé play. Je n’ai pas passé 15 minutes. J’ai parfaitement compris que l’histoire était convaincante et devait être portée à l’attention des pouvoirs en place, mais couplée au verrouillage et aux troubles politiques, j’ai décidé que je pouvais laisser tomber celle-ci. Le public réclamait une deuxième saison, alors que les joueurs continuaient à faire l’actualité. De toute évidence, tout comme la série de Faire un meurtrier, lorsque vous avez affaire à de vraies personnes en temps réel, l’histoire n’est pas terminée. La saga de la vraie vie continue.Roi Tigre 2 premières sur Netflix le 17 novembre.

Sujets : Tiger King, Netflix