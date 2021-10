La bande-annonce de Tiger King 2 a atterri avec une date de sortie

La bande-annonce du prochain opus de Roi Tigre est tombé et il sortira le 17 novembre. Jetez un oeil ici :

On entend alors un appel de la prison où Joe Exotic a été condamné à 22 ans de prison en janvier 2020, où on l’entend dire : « Il y a un innocent en prison.

« Tout le monde du zoo gagne de l’argent, et je paie le prix pour chacun d’entre eux. Si vous vous en foutez, il est temps de parler. »

Roi Tigre 2 se penchera sur la vie des personnes qui figuraient dans le premier volet de l’émission – souvenez-vous de la première saison de Roi Tigre quand nous étions tous confinés et que nous avons fait ne pas savoir ce que nous allions vivre.

Annonçant le retour d’Exotic et de ses amis – enfin, pas d’amis – Netflix a déclaré: « Le succès mondial Roi Tigre, qui a attiré 64 millions de foyers au cours des quatre premières semaines après sa première en mars 2020, reviendra sur Netflix pour plus de folie et de chaos. »