La bande-annonce de Ticket to Paradise, la comédie avec Julia Roberts et George Clooney

Les stars hollywoodiennes sont prêtes à présenter la nouvelle comédie romantique d’Universal Pictures. Ce seront leurs retrouvailles après Ocean’s Eleven !

© GettyJulia Roberts et George Clooney jouent dans Ticket to Paradise.

Les amateurs de comédies romantiques attendent une grande première cette année : Billet pour le paradis. C’est le nouveau film avec Julia Robert Oui George Clooney pour Images universelles. Sa première avance indique clairement qu’il s’agira d’une production d’émotion pure et avec le sceau de ces stars hollywoodiennes. Regardez la bande-annonce ici et passez en revue tout ce que vous devez savoir avant le lancement !

Ce n’est pas un hasard si ces deux personnages se rencontrent pour jouer dans le film. Toutes deux sont des icônes des années 90 : alors qu’elle brillait dans des films comme belle femmeil est devenu un idole grâce à des productions comme à l’abri des regards. Ainsi, au début des années 2000, ils ont commencé à travailler ensemble formant un duo incassable. Cette fois, ce ne sera pas l’exception et ils sont prêts à retourner à l’écran.

Dans un premier temps, ils ont fait Ocean’s Eleven et dans ses suites, pour se retrouver plus tard dans Confessions d’un esprit dangereux et plus tard Monstre d’argent. A cette occasion, la proposition sera très différente et les montrera non seulement en couple, mais aussi sous une facette comique. Les lauréats des Oscars sont en réalité un couple d’ex-mariés qui s’inquiètent pour leur fille et qui doivent accomplir une mission.

De quoi s’agit-il? Empêcher l’héritière, joué par kaitlyn dever, commettent la même erreur qu’eux et arrêtent le mariage sur le chemin du jeune amour. Le film promet de montrer « la douce surprise des secondes chances”. Ainsi, le casting est complété avec la participation de Billie Lourd, Lucas Bravo et Senayt Mebrahtu dans les seconds rôles.

Votre adresse sera OI Parkerle cinéaste responsable de Mama Mia! On y va encore une fois, tandis que le script appartient à Daniel Pipski. Tourné sur place dans le Queensland, Australie, Billet pour le paradis tentera de combiner des paysages impressionnants, un couple avec une excellente chimie à l’écran et des scènes aussi amusantes qu’excitantes. Bien qu’il n’ait pas encore de date de sortie confirmée, Universal Pictures a assuré qu’il sortira en salles en octobre de cette année.

