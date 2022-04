La bande-annonce de « Thor : Love and Thunder » serait un plagiat de Naruto Shippuden

merveille

Thor : Amour et tonnerre a sorti sa première bande-annonce il y a quelques jours à peine et a rendu les fans de Marvel très heureux. Mais les adeptes de Naruto Shippuden s’est plaint d’un possible plagiat ? Regardez les tests !

©IMDBThor contre Naruto

Après des succès comme Spider-Man : Pas de retour à la maison Soit Shang-Chi et la légende des dix anneaux, Marvel a une carte très attendue pour 2022. Parmi les premières sorties cette année figureDr Strange dans le multivers de la folie le 5 mai prochainmais c’est aussi Thor : Amour et tonnerre qui sortira en salles le 8 juillet. Et, sans aucun doute, ce film est déjà devenu l’un des plus commentés de la quatrième phase de l’étude.

Ceci est dû au fait Thor : Amour et tonnerre non seulement cela marquera le retour de Chris Hemsworth dans la franchise, mais cela racontera également ce qui est arrivé au dieu du tonnerre après fin de partie des vengeurs. Dans ce long métrage, qui s’est déjà écoulé trois ans depuis sa première, Thor se retrouve sur le navire du gardiens de la Galaxie après la fin des Avengers. C’est pourquoi, désormais, l’intrigue des fans est de savoir ce qu’il adviendra de lui et de son destin de super-héros.

Tel est ainsi la bande-annonce officielle dont Marvel a créé Thor : Amour et tonnerre a donné quelques indices sur ce que pourrait être son destin. Cependant, la vérité est que l’avance publiée par le MCU a surpris de nombreux fans, en particulier les fans de Naruto Shippuden. Cet anime est l’un des plus connus de l’industrie de l’art japonais et l’un des plus regardés.

C’est pourquoi, immédiatement, de nombreux fans ont reconnu dans la bande-annonce du film Hemsworth les similitudes avec l’ouverture de naruto. L’utilisateur @myaniello sur TikTok a été le premier à montrer la ressemblance entre les deux vidéos. Tant dans l’aperçu de Thor que dans l’introduction de l’anime, les protagonistes sont vus courir de la même manière à travers une forêt, éclairés par le feu et avec des expressions similaires.

Sans aucun doute, quelque chose qui a beaucoup attiré l’attention des téléspectateurs de Marvel et de Naruto, mais cela a également été vu à venir. C’est que, plus d’une fois, il a été dit que certains personnages de la franchise de super-héros sont basés sur certains des anime japonais. De plus, un tel cas est Thor Oui Loki.

Bien qu’il n’y ait aucune confirmation officielle à ce sujet, de nombreux fans, par exemple, Naruto Shippuden ils pensent que Thor et Loki sont une adaptation de Naruto et Sasuke. C’est parce qu’ils ont une histoire très similaire, l’un étant du côté obscur qui finit par devenir bon et l’autre est le justicier et le bon. En outre, Sasuke est comme le frère d’une autre mère que Naruto n’a jamais eu.comme c’est le cas pour personnages merveilleux.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂