La bande-annonce de Thor: Love and Thunder est sur le point de tomber selon une nouvelle fuite.

La bande-annonce de »Thor : Amour et Tonnerre’‘ Il semble qu’il verra enfin la lumière. Selon un récent post Instragram de Gaurav Chopra, le doubleur qui interprète Thor dans la version hindi de » Love and Thunder », a terminé le travail sur la bande-annonce. Bien qu’aucune date de sortie n’ait été donnée pour la vidéo promotionnelle, le fait qu’elle ait terminé sa partie incite les fans à se demander si nous verrons le film dans un avenir proche. Malgré la sortie imminente de » Love and Thunder » en juillet, le blockbuster très attendu de Marvel n’a pas encore sorti une seule bande-annonce.

La longue attente pour voir pour la première fois le dernier chapitre de Taika Waititi dans la saga Thor, a récemment battu un record impopulaire de Marvel Studios, étant la fenêtre la plus courte entre le début d’une première bande-annonce et la sortie d’un film dans l’histoire de l’univers cinématographique Marvel. Le record était auparavant détenu par « The Incredible Hulk », qui n’avait que 92 jours entre la bande-annonce initiale et la sortie finale en salles.

Alors que certains se demandent quand sortira le premier trailer de « Love and Thunder », certains fans pensent qu’une date cachée a déjà été donnée dans l’une des images des acteurs. Dans une image promotionnelle récente, vous pouvez voir le réalisateur Waititi, le protagoniste Chris Hemsworth et l’actrice Tessa Thompson faisant différents signes avec leurs mains, qui, s’ils sont considérés comme des chiffres, finissent par donner la date du 11 avril 2022.

Parlant de la longue attente de la prochaine bande-annonce, Waititi a plaisanté en disant que le film n’était pas encore terminé. « Ce n’est pas encore fait », a déclaré Waititi. « Il sort en juillet, donc ce sera probablement à la fin de ce mois. Probablement un jour avant la première. C’est comme ça que nous procédons. » Cela a été révélé après de nombreux rapports affirmant que le film avait subi plusieurs séries de reprises.

La nouvelle bande « Thor: Love and Thunder » aura pour intrigue le personnage de Jane Foster assumant le titre de Mighty Thor, après avoir pris le contrôle du Mjolnir réformé. De même, l’acteur balle chrétienne rejoindra l’univers cinématographique Marvel en tant que Gorr le tueur de dieux, un être puissant en mission pour tuer tous les dieux de la galaxie.