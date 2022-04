La bande-annonce de Thor : Love and Thunder est-elle liée à Moon Knight ?

La bande-annonce de Thor : Amour et tonnerre a établi une atmosphère légère pour le film avec beaucoup de comédie comme son réalisateur Taika Waititi aime, sauf à la fin des images lorsque nous voyons pour la première fois Jane Foster (Natalie Portman) faire ses débuts en tant que puissant thor. Il a été noté que l’antagoniste du film, Casquette Le Dieu Boucherinterpreté par balle chrétiennen’apparaissait pas dans cet aperçu de merveille.

La vérité est qu’une théorie des fans de la marque souligne la possibilité que le méchant en question fasse ses débuts lors d’une scène post-générique de la série. Chevalier de la Lune. En ce sens, le spectacle Disney+ a beaucoup de matériel pour se connecter avec Thor : Amour et tonnerre à travers les dieux de l’Ennéade qui restent cachés de toute menace potentielle qui pourrait survenir. C’est précisément le cas de Casquette Le Dieu Boucher.

une théorie intéressante

Ce méchant a reçu son « Titre » pendant le passage de Jason Aaron à la tête de Thor parce qu’il a littéralement tué des dieux avec l’épée nécroépée qu’il a trouvé dans un dieu mourant en essayant de s’échapper de Knull. Ce personnage est contre les dieux qui n’aident pas l’humanité et a décidé de les éliminer. Dans Chevalier de la Luneles divinités égyptiennes ont décidé de ne pas intervenir dans les affaires humaines et cela pourrait motiver la colère des chapeau.

Faire ses débuts dans ce personnage Chevalier de la Lune pourrait établir qu’il constitue une menace légitime pour Thor et leurs alliés. C’est une excellente occasion de montrer les pouvoirs et les capacités du méchant et même de montrer aux fans un peu de nécroépée en action. Peut-être chapeau obtenir cette arme mortelle de l’un des dieux égyptiens qui, potentiellement parlant, aurait pu la garder cachée tout ce temps.

Il est assurément très significatif que le caractère de balle chrétienne n’apparaissait pas dans la première bande-annonce Thor : Amour et tonnerre et la possibilité de faire ses débuts dans Chevalier de la Lune met Khonshu et le reste des divinités égyptiennes en grand danger. L’arrivée épique de chapeau au Univers cinématographique Marvel pourrait arriver dans l’un des 3 chapitres restants de l’émission Disney+ et les fans attendent très attentivement cette chance.

