La bande-annonce de Thor: Love And Thunder donne un premier aperçu du blockbuster d’été de Marvel

La première bande-annonce de Thor : Amour et tonnerre est enfin là. Ayant fait attendre les fans encore plus longtemps que le tristement célèbre Spider-Man : Pas de retour à la maison bande-annonce, Marvel Studios a donné le premier aperçu tant attendu du retour du Dieu du tonnerre de Chris Hemsworth, dans ce qui devrait être l’un des plus grands films de l’été. Découvrez la bande-annonce ci-dessous.

Reprendre après les événements de Avengers : Fin de partie, Thor : Amour et tonnerre voit Thor rejoindre brièvement les Gardiens de la Galaxie de la même manière que Thor : Ragnarok l’a mis en contact avec Hulk. Bien que l’on ne sache pas grand-chose sur l’intrigue du film, il y a beaucoup de rumeurs et une foule d’indices tirés du merchandising quant à la façon dont une partie du film se déroulera. Nous savons que Natalie Portman reviendra dans la franchise pour la première fois depuis son apparition dans Thor: Le Monde des Ténèbres, et cette fois-ci, elle assumera le rôle de The Mighty Thor lorsqu’elle brandira un Mjolnir nouvellement forgé. En plus de cela, d’autres rapatriés incluent Valkyrie de Tessa Thompson, Star Lord de Chris Pratt, Dave Bautista en tant que Drax et Vin Diesel en tant que voix de Groot ainsi que l’arrivée de Christian Bale en tant que méchant Gorr the God Butcher.

Il y a eu beaucoup d’attention autour de la sortie du Thor : Amour et tonnerre bande-annonce, car elle détient désormais le record de la fenêtre la plus courte entre la sortie d’une première bande-annonce et la première du film. Il y a quelques semaines, le réalisateur Taiki Waititi a plaisanté en disant que la bande-annonce pourrait être prête à sortir la veille de l’arrivée du film dans les cinémas, et de nombreux fans avaient commencé à se demander s’il s’agissait bien d’une blague.

Thor: Love and Thunder n’a subi de reprises que le mois dernier





Comme beaucoup de films Marvel, les reprises sont normales, mais avec l’arrivée du film en juillet, Thor : Amour et tonnerre a apparemment reflété la production de Doctor Strange dans le multivers de la folie, qui a terminé une autre série de reprises avant sa première en moins d’un mois. Bien que ceux-ci soient généralement planifiés à l’avance et soient effectués pour corriger certains problèmes mineurs ou retravailler des scènes qui ne fonctionnent tout simplement pas comme elles le devraient, les effets visuels jouant un rôle dans la plupart des scènes, les studios Marvel aiment bien les couper.





Le mois dernier, Christian Bale était de retour sur le plateau pour filmer des images supplémentaires de ce personnage de Gorr le dieu boucher, qui a récemment été révélé dans les illustrations de la gamme de jouets Marvel Legends. Alors que l’apparence, qui semblait s’écarter de la version bande dessinée, était source de division parmi les fans, même l’arrivée d’une bande-annonce n’est jamais suffisante pour savoir à quoi s’attendre lorsque le film final arrivera. Avec tant de faux pas et de faux-fuyants à prendre en compte, le premier Thor : Amour et tonnerre les images seront désormais triées scène par scène pour faire ressortir tous les points de l’intrigue possibles et surprendre que les fans aux yeux d’aigle peuvent trouver.

Thor : Amour et tonnerre arrive dans les salles le 8 juillet.





