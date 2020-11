La bande-annonce de The Witcher Holiday Slay Ride célèbre les sorcières sur Netflix

Jusqu’à présent, tous les fans de la série à succès de Netflix Le sorceleur ont été traités soit des nouvelles sur la façon dont la pandémie a frappé la possibilité d’une saison 2, comment la production continue à être retardée, ou si nous sommes très chanceux alors, une mise à jour minuscule sur le prochain épisode. Mais maintenant, Netflix a publié une nouvelle bande-annonce pour la série, apportant une acclamation bien méritée à ses fidèles téléspectateurs en décorant le continent, y compris Geralt, aux couleurs de Noël!

Gardez vos traîneaux pour un autre jour,

car le moment est venu de simplement tuer.

C’est la saison de #Sorcières. pic.twitter.com/RoWhLCJ08G – Le sorceleur (@witchernetflix) 23 novembre 2020

Comme beaucoup d’autres projets interrompus, Le sorceleurLes chances de décrocher une saison 2 à tout moment ont été affectées par la pandémie non seulement une mais deux fois. Premièrement, la production de la saison 2 a commencé en février de cette année uniquement pour que la portée croissante de la pandémie l’arrête à la mi-mars. Bien qu’elle ait obtenu le feu vert pour reprendre le tournage en août prochain, après un retard majeur de plusieurs mois, la production a dû faire face à un autre arrêt lorsque quatre membres de son équipe de production se sont révélés positifs au COVID-19. Le tournage a repris en août mais a été contraint de s’arrêter une deuxième fois récemment après que quatre membres de la production aient été testés positifs au COVID-19.

Alors que sa production est de retour sur les rails comme malgré un deuxième lock-out national en Angleterre, les productions cinématographiques et télévisuelles ont été invitées à continuer. Mais si Le sorceleur La saison 2 pourra s’en tenir à sa date d’achèvement précédemment prévue de février 2021, qui n’a pas encore été confirmée. Mais son teaser « personnalisé » récemment sorti sera la source d’un sourire pour les fans mécontents qui attendaient avec impatience les nouvelles aventures de Geralt of Rivia.

Le géant du streaming a réalisé une bande-annonce courte mais incroyable d’une minute contenant des moments mémorables de la série très appréciée Saison 1 et leur a ajouté numériquement le zing de « Witchmas ». Ainsi, la bande-annonce sur le thème des vacances n’a pas seulement des lumières colorées et des décorations adorables éclairant les bâtiments humides du continent, mais fait également perdre aux personnages pervers leur méchanceté en les faisant garder et livrer des cadeaux de Noël. Et au cas où les nombreux chapeaux de Père Noël et les innombrables cadeaux ne suffiraient pas, le jingle classique, « Sleigh Ride » joue en arrière-plan pour s’assurer que vous ressentez l’ambiance de Noël dans l’air.

Alors que la saison 1 sur Netflix a adapté Andrzej Sapkowski Le dernier souhait et Épée du destin, Le sorceleur La saison 2 couvrira Épée du destin et Sang des elfes, où la maison d’enfance de Geralt est la base de l’histoire alors que lui et Ciri passent l’hiver là-bas, ce dernier s’entraînant pour devenir un chasseur de monstres à la forteresse de sorceleurs de Kaer Morhen. Bien que, pour l’instant, on ne sache pas grand-chose sur la saison 2, son synopsis officiel confirme que l’histoire passera ensuite à Kaer Morhen.

« Convaincu que la vie de Yennefer a été perdue lors de la bataille de Sodden, Geralt of Rivia emmène la princesse Cirilla dans le lieu le plus sûr qu’il connaisse, sa maison d’enfance de Kaer Morhen. doit protéger la fille de quelque chose de bien plus dangereux: le pouvoir mystérieux qu’elle possède à l’intérieur. «

Comme on ne sait pas quand la saison 2 sera lancée, vous avez la possibilité de vous gaver sur les huit épisodes de la saison 1 de Le sorceleur sur l’application officielle Netflix.

Sujets: The Witcher, Netflix, Streaming