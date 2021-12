La bande-annonce de The Way avec Eli Jane raconte l’histoire de la prison, de la rédemption et de l’exécution

Drame d’action Le chemin, réalisé, écrit et produit par le cinéaste primé Dastan Khalili d’Alliance of Light Films, met en vedette Eli Jane dans le rôle d’une femme condamnée à mort pour sa condamnation pour meurtre après avoir tué son adversaire dans un combat de rue clandestin. Le film suit le chemin d’une femme depuis le crime, la rédemption et finalement la punition. Regardez comme Jane Arcs voit et accepte le chemin que ses décisions l’ont engagée.

Le synopsis officiel dit : « Le chemin est l’histoire de Jane Arcs (Eli Jane), qui il y a treize ans a été condamnée à mort après avoir brutalement tué son adversaire dans un combat de rue clandestin. Maintenant, dans seulement 24 heures, Jane sera exécutée pour son crime. Au cours de ses années dans le couloir de la mort, Jane a subi une évolution majeure sous la tutelle d’un codétenu et maître de Qi Gong Xin (Joan Wong/ la nièce du maître de Kung-Fu Wong Jack Man, qui était surtout connu pour son duel controversé avec Bruce Lee en 1964), apprenant la voie du Qi Gong et acquérant ostensiblement des capacités surnaturelles.

Alors que le jour de son exécution arrive, Jane embrasse sa punition dans un esprit de transformation. Max Stone (Kelcey Watson), le petit ami de Jane ainsi que l’agent de correction et une partie de l’équipe d’attache d’exécution, a des idées très différentes. Il est prêt à tout pour sauver Jane. En tuera-t-il d’autres pour lui sauver la vie ? Ou Jane l’aidera-t-elle à voir la lumière et à la laisser partir ? L’histoire atteint son apogée lorsque l’essence de l’esprit entre en collision avec la puissance brute du désir, amenant finalement le public à boucler la boucle en voyant à quel point les deux sont essentiels pour être humain. »

Le chemin a fait ses débuts en salles en novembre au Music Hall Lumiere Cinema de Beverly Hills pour une semaine, soulignée par une première mondiale sur le tapis rouge le 12 novembre. Khalili et les membres de la distribution Eli Jane, Joan Wong, Kelcey Watson, Lorenzo Antonucci et bien d’autres étaient présents. « Je suis heureux de pouvoir partager Le chemin avec des auditoires partout en Amérique du Nord en janvier. Je suis extrêmement fier de ce travail et j’ai reçu des retours positifs et d’excellentes critiques jusqu’à présent », commente Khalili. » Le chemin présente un rôle féminin puissant et une distribution multiraciale et multiculturelle, à l’image de l’humanité. Ma vision était d’intégrer les modèles masculins et féminins émergents dans ma narration et j’ai le sentiment d’avoir accompli cela. »

Les producteurs du film sont Chris Smith, Jon Brewer et Eli Jane, et les producteurs exécutifs sont Andrea Brook, Sheefteh Khalili et Reza Moosavi, avec une photographie d’Yvgeniy Zhuk et une musique de Reza Safinia. Un favori du festival, Le chemin a récemment remporté le prix du meilleur long métrage à l’Indie Fest, du meilleur réalisateur aux Paris Film Awards, des prix du long métrage et du meilleur réalisateur à l’Accolades International Global Film Competition et du prix de la meilleure production au Hollywood Golden Age Film Festival. Le film a été tourné pendant la pandémie selon des protocoles stricts et n’a signalé aucun cas de Covid -19.

Né à Téhéran, en Iran, Dastan Khalili a déménagé définitivement aux États-Unis à l’âge de neuf ans. Il a commencé sa carrière de réalisateur en 1995 après avoir obtenu un baccalauréat ès arts de l’Académie de théâtre de l’Université de Pomona. Le premier long métrage du réalisateur primé Insomnie maniaque a remporté le prix du meilleur long métrage et du meilleur réalisateur au NYC Independent Film Festival (NYCIFF) en 2005, et son documentaire La Terre se transforme en or a remporté le prix du meilleur long métrage documentaire et du meilleur réalisateur de documentaires au NYCIFF 2010. En 2011, il a reçu le prix du meilleur réalisateur de documentaires sur l’environnement au New York Film Festival pour son film Faire d’un rêve. Khalili possède une vaste expérience en réalisation, notamment des longs métrages, des documentaires, des films éducatifs, des clips musicaux et du théâtre. Il est membre de la Director’s Guild of America.

Le chemin sera disponible en vidéo numérique et par câble à la demande, y compris Apple TV et iTunes TV, et en DVD, le 4 janvier 2022.





