La bande-annonce de The Son trouve Hugh Jackman en tant que père en difficulté

Le célèbre acteur Hugh Jackman est un père en difficulté dans la nouvelle bande-annonce du puissant drame, Le fils. Publié avec l’aimable autorisation de Sony Pictures Classics, Le fils trouve Jackman à la tête de cette histoire poignante en tant que Peter, un père qui s’efforce de maintenir un équilibre dans tous les domaines conflictuels de sa vie après que son fils a emménagé avec lui à la suite d’un divorce. Vous pouvez consulter la nouvelle bande-annonce de Le fils dessous.

Quelques années après le divorce de ses parents, Nicholas, 17 ans, ne pense plus pouvoir rester avec sa mère, Kate. Il emménage avec son père, Peter et la nouvelle partenaire de Peter, Beth. Jonglant avec son travail, son nouveau bébé et celui de Beth, et l’offre de son emploi de rêve à Washington, Peter essaie de s’occuper de Nicholas comme il aurait aimé que son propre père s’occupe de lui. Mais en recherchant le passé pour corriger ses erreurs, il perd de vue comment conserver le Nicolas dans le présent.

Le fils présente un casting de stars aux côtés de Hugh Jackman, dont Laura Dern dans le rôle de Kate, Vanessa Kirby dans le rôle de Beth et Zen McGrath dans le rôle de Nicholas, ainsi que George Cobell, Hugh Quarshie et Anthony Hopkins dans le rôle d’Anthony.

Le fils vient du réalisateur Florian Zeller, qui a écrit le scénario aux côtés de Christopher Hampton, et cherche à poursuivre le même succès authentiquement dramatique que la précédente sortie du cinéaste Le père. Le temps dira si Le fils recueillera les mêmes éloges de la critique que son prédécesseur, mais nul doute que l’Académie suivra de très près.

Le fils fait partie d’une puissante trilogie qui comprend l’oscarisé The Father

Le fils est basé sur la pièce de 2018 de Florian Zeller Le Filset fait partie d’une trilogie spirituelle de, les autres parties étant La mère et lauréat de l’Oscar 2020 Le père. Avec Anthony Hopkins, Olivia Colman, Rufus Sewell, Imogen Poots, Olivia Williams, Mark Gatiss et Ayesha Dharker, Le père suit Anthony (Academy Award Winner, Anthony Hopkins), un homme espiègle de 80 ans vivant seul avec défi et rejetant les soignants que sa fille, Anne (Academy Award et Golden Globe Winner, Olivia Colman), présente de manière encourageante.

Pourtant, l’aide devient aussi une nécessité pour Anne ; elle ne peut plus faire de visites quotidiennes et l’emprise d’Anthony sur la réalité se défait. Alors que nous faisons l’expérience du flux et du reflux de sa mémoire, à quelle proportion de sa propre identité et de son passé Anthony peut-il s’accrocher ? Comment Anne fait-elle face alors qu’elle pleure la perte de son père, alors qu’il vit et respire encore devant elle ?

Le père a été acclamé par la critique, avec des éloges sur les performances et le travail du réalisateur Florian Zeller et son portrait dévastateur et empathique de la démence. Le père a été nominé pour plusieurs Oscars, dont celui du meilleur film, Anthony Hopkins remportant le prix du meilleur acteur et Florian Zeller et Christopher Hampton remportant le prix du meilleur scénario adapté.

Le fils Il aura sa première mondiale au 79e Festival international du film de Venise le 7 septembre 2022 et devrait sortir en salles le 11 novembre 2022 par Sony Pictures Classics.