La bande-annonce de The Many Saints of Newark arrive, rencontrez le jeune Tony Soprano

Le gangster légendaire Tony Soprano revient dans le premier trailer de Les Sopranos préquelle Les nombreux saints de Newark. L’air frais et avec une chevelure magnifique, le jeune Tony est joué par Michael Gandolfini, le vrai fils du regretté grand James Gandolfini, qui a lui-même joué l’emblématique patron de la mafia tout au long des six saisons du film acclamé par la critique du créateur David Chase. drame policier.

La bande-annonce commence par la voix emblématique de James Gandolfini senior, qui nous rappelle à tous que, quand on grandit comme lui, il faut suivre un code. Quel que soit ce code. Dans ce cas, cela semble être de se défendre à toute occasion, avec Michael Gandolfini décrivant parfaitement ce même déclencheur en épingle à cheveux qui déchaîne le tempérament lourd de Tony Soprano.

Avec l’espoir d’aller à l’université, Tony Soprano est pris sous l’aile de son oncle, Dickie Moltisanti d’Alessandro Nivola, et introduit progressivement dans une vie de crime. Une vie qui viendrait le définir. Comme en témoigne la bande-annonce, il y a ceux qui préféreraient que Tony ne soit jamais amené dans ce côté de l’entreprise familiale, ce qui conduit Dickie sur une voie dangereuse. Alors que la plupart des images se déroulent sur une reprise de « Gotta Serve Somebody » de Bob Dylan, la bande-annonce se termine sur une note qui devrait être très familière à Soprano Ventilateurs.

Réalisé par Alan Taylor et écrit par David Chase et Lawrence Konner, Les nombreux saints de Newark précédera la série policière à grand succès de David Chase, Les Sopranos, donnant un aperçu des années de formation du gangster bien-aimé du New Jersey. Le projet a amassé une distribution stellaire qui comprend des gens comme Jon Bernthal (Les morts-vivants, le punisseur) en tant que Giovanni Francis « Johnny Boy » Soprano, le père du patron du crime Tony Soprano, interprété à l’origine par Joseph Siravo dans six épisodes du drame HBO et Vera Farmiga (Les disparus, la conjuration), qui incarne la femme de Giovanni et la mère de Tony, Livia Soprano, dans un rôle joué à l’origine par Nancy Marchand.

Alors que Benthal est à peine aperçu dans les images récemment publiées, Farmiga semble parfaitement canaliser son prédécesseur et semble appliquer le même style parental impitoyablement méchant, se moquant de l’idée que son fils pourrait jamais être intelligent ou, Dieu nous en préserve, un chef. Bien sûr, elle est du mauvais côté de l’histoire avec cette opinion.

Le casting de soutien comprend des goûts de Corey Stoll (L’homme fourmi), Billy Magnussen (Pas le temps de mourir), Leslie Odom Jr. (Meurtre sur l’Orient Express), Joey Diaz (Spider-Man 2) et Ray Liotta (Goodfellas). Bien qu’une grande partie des images se concentre sur Tony, Alessandro Nivola (Une année des plus violentes) a été décrit comme le protagoniste central comme Dickie Moltisanti, père du membre de la famille du crime DiMeo Christopher Moltisanti, joué par Michael Imperioli dans Les Sopranos.

« C’est une histoire d’origine à travers les yeux de Dickie Moltisanti, le père de Christopher », a expliqué Michael Gandolfini précédemment. « Le Tony Soprano que nous connaissons a cette belle vulnérabilité en dessous et cet extérieur rugueux, mais que se passe-t-il si nous retournons cela de son côté et que vous regardiez un enfant créatif, plein d’espoir, gentil et curieux se réduire et devenir ce qu’il doit être? »

Warner Bros. Pictures avait initialement prévu de sortir Les nombreux saints de Newark l’année dernière, le 25 septembre 2020, cependant, en raison de la situation mondiale actuelle, sa date de sortie a été reportée. alors que la bande-annonce note simplement une date de sortie de « Automne 2021 », le film devrait sortir en salles le 1er octobre 2021, ainsi qu’une sortie simultanée d’un mois sur le service de streaming HBO Max.

