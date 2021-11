La bande-annonce de The Ice Age Adventures of Buck Wild arrive, préparez-vous pour le plaisir préhistorique sur Disney+

Les Âge de glace La franchise fait ses débuts sous la bannière Disney en janvier 2022 avec The Ice Age: Adventures of Buck Wild arrive sur Disney + à la fin de l’année. Les Âge de glace les films ont déjà été produits par Blue Sky Animation et étaient considérés comme leur propriété intellectuelle principale, ayant généré plus de 6 milliards de dollars sur cinq films, de nombreux courts métrages et du merchandising, mais avec le repli du studio après le rachat de 20th Century Fox par Disney, il semble que Disney croit toujours il y a encore de la vie dans la série préhistorique et n’a pas perdu de temps pour préparer sa première offre, qui voit le retour de Simon Pegg en tant que belette borgne Buck Wild.

Alors que les films de l’âge de glace ont connu du succès depuis la sortie de l’original en 2002, les entrées les plus récentes ont continué d’apporter un retour raisonnable au box-office, mais ont souffert de critiques médiocres et sont globalement devenues une déception pour le studio. Avec Les aventures glaciaires de Buck Wild étiqueté comme une exclusivité Disney +, Disney ne pense clairement pas que le film justifie une sortie en salles, mais ils seront plus qu’heureux d’avoir une marque aussi reconnue sur la plate-forme Disney +.

️ @Âge de glace est de retour, et il arrive #DisneyPlus! Préparez-vous pour une aventure préhistorique sauvage ! Découvrez la bande-annonce de The Ice Age Adventures of Buck Wild, en streaming le 28 janvier. #DisneyPlusDaypic.twitter.com/KKGe0EUQTP – Disney+ (@disneyplus) 12 novembre 2021

Il n’y a actuellement qu’un court synopsis disponible pour le film, qui se lit comme suit: « La belette borgne intrépide Buck (Simon Pegg) fait équipe avec les frères opossum espiègles Crash & Eddie alors qu’ils se lancent dans une nouvelle aventure dans la maison de Buck: The Dinosaur World. » Une nouvelle bande-annonce publiée pour le film voit le retour de certains visages familiers du Âge de glace franchise, y compris les personnages originaux Manny, Sid et Diego, exprimés une fois de plus par Ray Romano, John Leguizamo et Denis Leary respectivement, ainsi que Queen Latifah pour exprimer Ellie. Le casting principal est complété par Seann William Scott dans le rôle de Crash et Josh Peck dans le rôle d’Eddie.

L’idée d’un spin-off de Buck Wild était à l’origine développée chez Blue Sky en tant que série télévisée, qui, une fois que Disney est intervenu, semblait se diriger vers Disney + en tant qu’émission exclusive. Par le flux de la journée des investisseurs de Disney en 2020, une mise à jour a été faite sur le projet, qui a confirmé qu’un nouveau Âge de glace Le spin-off était en cours de production et se présenterait sous la forme d’un nouveau film plutôt que sous l’idée originale d’une série télévisée. Une bande-annonce du film a été publiée dans le cadre de Disney + Day, et une date de première a été fixée au 28 janvier 2022.

Le nouveau film sera la première entrée de la franchise depuis 2016 Cours de collision, qui a commencé à montrer des signes de « sauter le requin » lorsqu’il a décidé d’inclure toutes sortes de bouffonneries spatiales pour le gang préhistorique, avec la poursuite sans fin des glands de Scrat qui l’a amené à exploser dans l’espace dans un OVNI, ce qui déclenche une série d’événements intergalactiques qui menacent de détruire la Terre. Pour sauver la planète, le groupe d’amis doit retrouver Buck et trouver un moyen de sauver la planète. D’après la bande-annonce et le synopsis, il semble que les choses vont être un peu plus ancrées et semblent certainement contenir beaucoup d’humour qui est devenu la signature de la série.

