La bande-annonce de The Ballad of Songbirds and Snakes taquine la préquelle de Hunger Games

Suite rapidement après la confirmation que West Side Story la star Rachel Zegler jouera dans le prochain Jeux de la faim préquelle La ballade des oiseaux chanteurs et des serpents, le premier teaser vient d’être dévoilé. Révélé lors de la Prix ​​​​du film et de la télévision MTV 2022les images sont vraiment un avant-goût de ce qui va arriver, car nous sommes invités à « revenir aux jeux ».

Le teaser est glacial, car un oiseau chanteur et un serpent enfermés dans la glace commencent lentement à éclater avant de se lancer dans une attaque. En plus de nous inviter à revenir aux jeux redoutés, le bref teaser révèle également que le public « découvrira qui est un oiseau chanteur et qui est un serpent » lorsque La ballade des oiseaux chanteurs et des serpents débarque dans les salles en 2023.

Une préquelle du populaire Jeux de la faim franchise et basé sur le livre de l’auteur Suzanne Collins, La ballade des oiseaux chanteurs et des serpents se concentrera sur un Coriolanus Snow de 18 ans, l’homme qui deviendra le président tyrannique de Panem, joué dans la série de films de Donald Sutherland. Loin du suzerain maléfique que le public connaît, Coriolan était autrefois membre de l’une des familles les plus riches du Capitole, mais est maintenant un orphelin vivant dans le dénuement avec sa grand-mère et sa cousine.

Coriolanus a l’occasion de changer sa fortune lorsqu’il est choisi pour encadrer Lucy Gray Baird, la fille hommage du district 12 appauvri. Déterminé à faire bonne impression, car son succès dans les jeux garantira probablement le prix monétaire dont il a besoin pour assister. l’Université, Coriolan fera tout pour sortir vainqueur.





Tom Blyth et Rachel Zegler dirigeront La ballade des oiseaux chanteurs et des serpents

Porte des Lions

Le réalisateur Francis Lawrence, connu pour avoir réalisé trois des quatre volets du Jeux de la faim franchise, reviendra en direct La ballade des oiseaux chanteurs et des serpents. L’acteur Tom Blyth est à bord pour jouer le rôle du jeune Coriolanus Snow, avec Rachel Zegler prête à jouer Lucy Gray Baird. Sur la base des noms et sachant ce que nous savons, il ne devrait pas être trop difficile de déterminer qui est le serpent et qui est l’oiseau chanteur.

Il a récemment été confirmé que Zegler jouait un rôle majeur dans La ballade des oiseaux chanteurs et des serpents, qui verra son étoile continuer à monter rapidement. « Comme tout le monde, j’ai vu Rachel Zegler pour la première fois dans » West Side Story « et comme tout le monde, je savais que je regardais une star qui commanderait l’écran pendant une génération », a déclaré Francis Lawrence à propos du casting de Zegler. « Lucy Gray lui convient parfaitement en tant qu’actrice : le personnage est audacieux, indépendant et provocant, mais aussi vulnérable, émotif et aimant. Rachel rendra ce personnage inoubliable. »

Le président du Lionsgate Motion Picture Group, Nathan Kahane, ajoute : « Lorsque vous lisez le livre de Suzanne, l’intelligence émotionnelle, l’agilité physique et la voix de chant farouchement puissante et déterminée de Lucy Gray transparaissent. Rachel incarne toutes ces compétences – elle est le choix parfait pour notre Lucy Gray. « , avec l’auteur Suzanne Collins ravie de faire équipe avec le studio pour la préquelle de Hunger Games, » Lionsgate a toujours été la maison cinématographique de The Hunger Games, et je suis ravi de revenir vers eux avec ce nouveau livre. «

Hunger Games : la ballade des oiseaux chanteurs et des serpents devrait ouvrir dans les salles le 17 novembre 2023.