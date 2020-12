La bande-annonce de «  The Bachelorette  » tease le destin de Bennett Jordan et gâte potentiellement qui Tayshia Adams envoie à la maison ensuite

Tout le monde sait qu’ils ne peuvent pas faire confiance Le célibataire promos de franchise. Mais, La bachelorette La bande-annonce de l’épisode 10 de la saison 16 a fait beaucoup plus que taquiner le retour de Bennett Jordan sur la saison de Tayshia Adams. Le dernier teaser a mis en évidence ce qui se passait dans la spéciale «Men Tell All». Mais en révélant qui se présente, La bachelorette équipe apparemment gâtée qui rentre à la maison ensuite.

Bennett Jordan revient dans la bande-annonce promotionnelle de la saison 16 de l’épisode 10 de « The Bachelorette »

Dans La bachelorette Semaine 9, Adams a conclu son rendez-vous à deux avec Bennett et Noah Erb. L’introduction a révélé que le comportement de Bennett était inquiétant, alors qu’il parlait à Noah. Elle a également souligné que Bennett remettait en question ses intentions. Alors elle l’a renvoyé chez lui. Cela dit, Adams s’est demandé si elle avait pris la bonne décision.

Au bout du La bachelorette épisode, Adams a été choqué par le retour de Bennett. Le diplômé de Harvard est apparu après une date de groupe et a demandé à parler. Il s’est excusé pour la façon dont les choses se sont terminées et a admis qu’il était amoureux d’Adams.

«Notre adieu était tellement bizarre, tellement surréaliste», a déclaré Bennett. «Je ne pouvais même pas comprendre ce qui venait de se passer. Je pensais à toutes ces choses que je n’ai pas pu partager avec vous. Parfois, vous ne réalisez pas les choses jusqu’à ce qu’elles soient parties. Et j’ai réalisé à ce moment-là que je t’aimais.

Comme prévu, Adams était abasourdi. Elle a donc reporté toute décision majeure au prochain épisode. « Personnellement, j’ai tellement de choses dans ma tête », a déclaré Adams. «Je ne sais pas vraiment comment traiter cela ici et maintenant. Mais j’ai l’impression d’avoir besoin d’une nuit. Demain, je vous le ferai savoir.

Puis dans La bachelorette Bande-annonce promotionnelle de l’épisode 10 de la saison 16, Bennett est rentré dans le voyage d’Adams. Il s’est approché d’un groupe des autres hommes restants. Et comme Bennett l’a dit, tout le monde avait l’air de voir un fantôme. «J’avais l’impression qu’il y avait beaucoup de travail inachevé. Donc je suis de retour », a déclaré Bennett dans un confessionnal.

Tayshia Adams parle de Bennett Jordan dans « The Bachelorette »

En toute honnêteté, la promo ne révèle pas grand chose. Comme mentionné, Adams a déclaré qu’elle avait besoin d’un peu de temps dans l’épisode précédent. Il est donc probable que la célibataire n’ait pas pris sa décision lorsque Bennett rejoint le casting dans l’aperçu. Mais comme toujours, Bachelor Nation devra simplement attendre et voir ce qui se passe.

Pendant ce temps, Adams a récemment laissé entendre pourquoi elle avait initialement renvoyé Bennett chez lui La bachelorette. Et il semble que le plomb colle avec son instinct.

« Il a montré des couleurs dont je ne suis pas vraiment fan », a déclaré Adams sur le Enseignement supérieur podcast du 8 décembre. «J’ai parfois un problème avec la façon dont les gens parlent aux autres. Si vous voulez être condescendant envers les gens juste pour les gens que vous avez peut-être fait des études supérieures, cela ne veut pas dire que quelqu’un devrait être critiqué.

Elle a poursuivi: «Vous pourriez penser que vous êtes mieux adapté pour quelqu’un. Cela ne veut pas dire que quelqu’un d’autre n’a aucune chance. Qui es-tu pour dire à quelqu’un que tu n’es pas assez bon? Si vous êtes prêt à le faire de manière flagrante devant d’autres personnes, comment parlez-vous aux gens quand il ne s’agit que de vous? »

[Spoiler alert: The Bachelorette Season 16 “Men Tell All” special.]

La bande-annonce de la semaine 10 de « The Bachelorette » gâte apparemment qui rentre à la maison

Tayshia Adams sur «The Bachelorette» | Craig Sjodin via Getty Images

Mis à part tout le drame de Bennett, La bachelorette La bande-annonce a également exploré ce qui se passe dans l’épisode «Men Tell All» le mardi 15 décembre. Mais la bande-annonce a également mis en évidence de manière flagrante deux membres de la distribution qui sont toujours en compétition pour le cœur d’Adams.

Selon La bachelorette Promo de la saison 16, Noah et Blake Moynes apparaissent dans la spéciale «Men Tell All». Comme le révélateur présente généralement des hommes déjà éliminés, il est probable que les deux hommes pourraient être renvoyés chez eux lors du prochain épisode. Pendant ce temps, il semble que l’apparition de Noah dans l’émission spéciale «Men Tell All» n’est pas un secret. Sur le Happy Hour Bachelor podcast publié le 9 décembre, l’acteur a tease ce qui se passe.

«Cela devient juteux à bien des niveaux», a déclaré Noah. «Ça devient intense, ça devient émouvant, ça se fâche, beaucoup de cris. Il y a tellement d’émotions différentes. C’est juste une boîte en verre d’émotions, vraiment. Le tout. »

Le membre de la distribution a également révélé que Kenny Braasch est le starter qui se bat pour sa place sur Licence au paradis. «Kenny est très franc», a déclaré Noah. «Il était dehors pour jouer.»

Clairement, il y a beaucoup de drame quand La bachelorette La saison 16 continue. Alors préparez-vous. Nouveaux épisodes diffusés les lundis et mardis sur ABC.

