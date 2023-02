La bande-annonce de Ted Lasso d’Apple TV + taquine le triomphe et la perte

Apple TV+ Ted LassoLa date de la première de la saison 3 est dans moins d’un mois et la bande-annonce officielle est enfin arrivée. Bien que la bande-annonce repose sur très peu de conversations de la part des acteurs de la série, nous avons de nombreux aperçus de ce à quoi s’attendre au cours de la saison prévue. Set pour les Rolling Stones Vous ne pouvez pas toujours obtenir ce que vous voulez, l’aperçu met en lumière la camaraderie sur le terrain et dans les vestiaires, les acclamations et les rires dans la salle de presse, mais il y a aussi des moments de tension, dont Ted subissant une autre crise de panique. Vous pouvez regarder la bande-annonce ci-dessous.





Ted Lasso met en vedette Jason Sudeikis dans le rôle du personnage principal, un entraîneur universitaire de football américain qui a l’opportunité d’entraîner l’équipe de football de l’association anglaise AFC Richmond. C’est une transition difficile au début, mais Ted finit par gagner la confiance de son équipe en démontrant son désir de gagner et sa disposition bienveillante. Ted Lasso, créé par Sudeikis, Bill Lawrence, Joe Kelly et Brendan Hunt, est devenu le plus grand succès d’Apple TV+. Il a été acclamé par la critique et une multitude de récompenses, dont 11 Emmys, avec deux victoires dans la série Best Comedy.

Comme le public s’en souviendra peut-être, la saison deux, qui s’est terminée fin 2021, s’est terminée par une trahison contre Ted alors que l’entraîneur adjoint Nathan, interprété par Nick Mohammad, part entraîner ses rivaux West Ham United. Ce scénario est quelque chose que le public attendait de voir se dérouler. Et ils le feront bientôt, puisque Ted Lasso sera diffusé le mercredi 15 mars. De nouveaux épisodes de la saison de 12 épisodes sortiront chaque semaine.





La saison 3 sera-t-elle la dernière de Ted Lasso ?

Bien qu’Apple TV + n’ait pas été confirmé ou nié, il y a des spéculations selon lesquelles Ted LassoLa troisième saison de pourrait être sa finale.

En 2021, Lawrence a déclaré à Deadline :

« Lorsque nous avons lancé cette histoire particulière pour la première fois, nous avons dit que cette série n’allait durer que trois saisons. Et je resterais probablement propre et dirais que même si Ted Lasso continue, l’histoire que l’équipe de rédaction a racontée avait un début, un milieu , et se terminent pour les trois premières saisons. Et puis ça pourrait dévier de ça. »

En juin dernier, le scénariste et star de la série Brett Goldstein a déclaré au Sunday Times que la série était « prévue pour trois » et qu’elle était écrite comme telle.

Avec Sudeikis, Goldstein et Mohammed, la saison à venir met en vedette Juno Temple, Jeremy Swift, Phil Dunster, Brendan Hunt, Cristo Fernandez, Kola Bokinni, Billy Harris et James Lance. Ted Lasso est produit par Lawrence, Jeff Ingold, Liza Katzer, Sudeikis, Hunt, Kelly, Bill Wrubel, Jane Becker et Jamie Lee. Le co-exécutif de Goldstein produit.