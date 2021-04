La bande-annonce de Sweet Tooth suit le demi-cerf de DC dans un monde post-apocalyptique sur Netflix

Une nouvelle bande-annonce présente au public la prochaine grande série de Netflix, Sweet Tooth, l’histoire d’hybrides humains / animaux et leur tentative de survivre dans un monde ravagé par une mystérieuse peste. Marvel star et Homme de fer lui-même Robert Downey Jr. est sur le point de produire le spectacle aux côtés de Susan Downey, Jim Mickle, Beth Schwartz, Amanda Burrell et Linda Moran.

Le synopsis officiel de la série Netflix se lit comme suit: « Il y a dix ans, ‘The Great Crumble’ a fait des ravages dans le monde et conduit à l’émergence mystérieuse d’hybrides – des bébés nés en partie humains, en partie animaux. Je ne sais pas si les hybrides sont la cause ou le résultat de la virus, de nombreux humains les craignent et les chassent. Après une décennie de vie en toute sécurité dans sa maison isolée de la forêt, un garçon-cerf hybride protégé nommé Gus (Christian Convery) se lie d’amitié de manière inattendue avec un solitaire errant nommé Jepperd (Nonso Anozie). Ensemble, ils se mettent en route une aventure extraordinaire à travers ce qui reste de l’Amérique à la recherche de réponses – sur les origines de Gus, le passé de Jepperd et le vrai sens de la maison. Mais leur histoire est pleine d’alliés et d’ennemis inattendus, et Gus apprend rapidement le monde luxuriant et dangereux en dehors du la forêt est plus complexe qu’il n’aurait jamais pu l’imaginer. «

Basé sur la série de bandes dessinées imprimées Vertigo de DC Comics du même nom de Jeff Lemire, qui a initialement été publiée pour 40 numéros de 2009 à 2013 et qui était à l’époque surnommée « Mad Max meets Bambi », la portée de la série semble certainement digne de l’épopée radicale qui est le matériau source original, bien qu’il ait malheureusement perdu une partie de sa fluage inhérente au passage de l’encre à l’action réelle.

Dirigée par Christian Convery en tant que personnage principal et cerf-boy, Gus et Nonso Anozie en tant que protecteur improbable de son Gus, Tommy Jepperd, la série mettra en vedette une distribution d’ensemble qui comprend les goûts d’Adeel Akhtar en tant que Dr Singh, Will Forte en tant que Gus ‘père, Dania Ramirez comme Aimee, Neil Sandilands comme général Steven Abbot, Stefania LaVie Owen comme ours et Aliza Vellani comme Rani Singh. La série devrait également être racontée par l’icône hollywoodienne James Brolin.

Une adaptation en direct de Dent sucrée produit par Robert Downey Jr. est quelque chose que les studios tentent de mettre sur les écrans depuis un certain temps, le co-showrunner Jim Mickle espérant que la prise de Netflix fournira une nouvelle vision du genre dystopique. «Nous voulions faire un spectacle qui offre évasion et aventure, où la nature récupère le monde et, à bien des égards, cela ressemble à un conte de fées», déclare Mickle dans l’annonce de la bande-annonce. « Sweet Tooth est une nouvelle sorte d’histoire dystopique, elle est très luxuriante et pleine d’espoir. Nous voulons que les gens viennent dans ce monde où il y a de la beauté, de l’espoir et de l’aventure. »

«C’est une histoire radicale – nous montons dans des trains, escaladons des sommets, traversons des forêts», poursuit Mickle. « C’est une émission sur ce qui fait une famille, ce que signifie vraiment la maison et pourquoi il est important de garder foi en l’humanité. »

« Sweet Tooth, la série est en préparation depuis 2016, et les bandes dessinées existaient bien avant cela, mais je pense que tout le monde va se rapporter à la série et à cette histoire encore plus que ce que nous pensions lorsque nous avons commencé à y travailler, « ajoute la co-showrunner Beth Schwartz. « Quand tu regardes Sweet Tooth, tu as de l’espoir pour l’avenir. » Dent sucrée est prévu pour la première sur Netflix et sera disponible en streaming à partir du 4 juin 2021.

