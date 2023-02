La bande-annonce de Swarm présente Dominique Fishback en tant que superfan soumis au lavage de cerveau

Cela fait un certain temps que nous n’avons pas eu une histoire d’horreur cinématographique vraiment captivante qui plonge directement dans le terrier du lapin d’un fandom obsessionnel et ne regarde pas en arrière; probablement depuis l’époque de Stephen King Misère (1990), avec Kathy Bates terrifiant le public du théâtre. Cependant, une nouvelle série a finalement saisi l’occasion de manière assez opportune, avec des médias comme les médias sociaux amplifiant au centuple toutes sortes de fandoms puissants de célébrités. Essaim, un nouveau thriller d’horreur d’Amazon Prime Originals, est le récit moderne d’une jeune femme dont l’obsession malsaine pour une chanteuse pop à la Beyonce devient mortelle. Selon un rapport de Collider, la nouvelle bande-annonce officielle de la série est tombée, nous donnant un aperçu plus approfondi du voyage de Dre dans la folie.

Essaimse déroulant sous la forme d’une série de sept épisodes, est la dernière réalisation de Donald Glover et Janine Nabersdont le dernier co-exécutif a produit le Atlanta série. Nabers a co-écrit la série avec Jamal Olori. Avec deux figures de proue créatives à la barre, la série suscite énormément d’anticipation avant sa première. Les vedettes de la série Dominique Fishback comme Dre le superfan qui a mal tourné. À ses côtés se trouvent Chlöe Bailey comme la sœur de Dre, Marissa, et Damson Idris comme le petit ami de Marissa, Khalid. Les stars invitées incluent Rory Culkin, Paris Jackson, Byron Bowers et Kiersey Clemons.





Une nouvelle bande-annonce montre à quel point l’obsession peut réduire profondément

La bande-annonce s’ouvre sur Dre (Dominique Fishback) et sa sœur Marissa (Chlöe Bailey) parlant de la méga pop star Ni’jah, qui ressemble beaucoup à la vraie chanteuse Beyonce. Dre fréquente un compte « Swarm » sur les réseaux sociaux, qui tourne autour de tout et n’importe quoi lié au chanteur. Dre raconte brièvement les mots: « Elle n’est pas comme tout le monde. Elle sait ce que nous pensons et elle lui donne un nom. C’est une déesse. » Cela fait allusion à son obsession, qui l’amène à sortir une nouvelle carte de crédit juste pour payer 1 800 € de billets de concert au premier rang.

Sa famille commence à prendre ses distances et une tragédie personnelle ne fait qu’aggraver les choses, la faisant sortir plus tard d’un enterrement. Elle passe jour et nuit au lit, criant dans ses oreillers, son comportement devenant plus erratique. La bande-annonce dégage de fortes vibrations de Jordan Peele, tout en atteignant un sommet frénétique alors qu’elle prend vraisemblablement sa première vie, ce qui lui vaut le nom de « killer bee » par un spectateur sans méfiance. Plus elle s’enfonce dans la spirale, plus les corps s’accumulent alors qu’elle saute de club en club, traînant avec des foules particulières et invitant de nouvelles victimes chez elle. Reste à savoir jusqu’où elle ira d’ici la fin du septième épisode, et si elle sera jamais attrapée, mais les réalisateurs Glover et Nabers promettent certainement un sacré tour.

Essaim sera présenté pour la première fois au festival SXSW avant de se diriger exclusivement vers Amazon Prime Video le 17 mars. Regardez la nouvelle bande-annonce ci-dessous.