La bande-annonce de Superman & Lois montre les enfants de Clark Kent

La première bande annonce officielle de la nouvelle spin-off de Arrowverse, ‘Superman et Lois’, montrant pour la première fois les enfants de Clark Kent et Lois.

La nouvelle série de CW mettra en vedette Tyler Hoechlin comme Superman et Elizabeth Tulloch comme Lois lane, qui auront leur propre série après avoir joué un rôle important dans les projets de ‘Arrowverse’ comme dans ‘Super Girl’.







Vous pourriez aussi être intéressé par: ‘Superman & Lois’ présente ses premiers détails

‘Superman et Lois’ suivra le couple emblématique après une torsion surprise où leur jeune fils se transforme en deux adolescents dans le cadre des événements de la Crossover de ‘Terres infinies’, ‘Crise’.

Après un événement tragique en Métropole, Clark et Lois décider de retourner à Smallville, tout en combinant leurs responsabilités de parents et de super-héros et de journaliste célèbre, respectivement. La nouvelle série montrerait le côté déjà connu du classique Clark Kent en plus de sa bataille pour devenir père.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Superman et le classement de ses meilleures représentations

‘Superman et Lois’ aura sa première prochaine 23 février dans CW.