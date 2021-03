La bande-annonce de Suicide Squad vient de tomber

Bonne nouvelle, fans de DC! La bande-annonce pour La brigade suicide vient de tomber avant sa sortie plus tard en août – regardez-le ci-dessous. Attention: contient un langage que certains peuvent trouver offensant:

Le prochain film DCEU Caractéristiques une étoilé distribution d’ensemble, qui comprend des personnalités comme Margot Robbie dans le rôle de Harley Quinn, WWE icône John Cena comme le pacificateur, l’acteur Idris Elba comme Sport de sang et Gagnant d’un Oscar Viola Davis comme Amanda Waller.

Le synopsis officiel se lit comme suit: « Bienvenue en enfer – alias Belle Reve, la prison avec le taux de mortalité le plus élevé aux États-Unis de A. Où les pires super-méchants sont gardés et où ils feront tout pour sortir – rejoignez même la tâche super secrète et super-louche Force X. L’affectation do-or-die d’aujourd’hui?

« Rassemblez une collection d’inconvénients, y compris Sport de sang, Peacemaker, Captain Boomerang, Ratcatcher 2, Savant, King Shark, Blackguard, Javelin et le psychopathe préféré de tous, Harley Quinn. Puis armez-les lourdement et déposez-les (littéralement) sur l’île reculée et infusée d’ennemis de Corto Maltese. «

Réalisateur James Gunn a taquiné la bande-annonce hier (25 mars), tweetant: « Demain. Bande-annonce. Rendez-vous là-bas. #TheSuicideSquad. »

Le message était accompagné d’un Mouvement Association d’images message qui s’exécute avant le début de toute bande-annonce de bande rouge.

Gunn a suivi cela avec une affiche pour le nouveau film, en écrivant: « Je vais simplement déposer ceci ici. Ai-je mentionné qu’une bande-annonce arrive demain? »

Le réalisateur a précédemment déclaré qu’il avait trouvé le projet de film classé R comme « le plus amusant » de tous les temps.

Dans un long fil Twitter, il a expliqué: « #TheSuicideSquad était le plus amusant. C’était le résultat de 1) Faire de la créativité ma priorité ultime. Dans le passé, je laissais mon perfectionnisme ou mon peuple plaire ou ma peur de ne pas trop faire partie de ma conversation intérieure. Je laisse la créativité prendre pleinement les rênes. A lire : Marvel révèle le nombre de chapitres de «WandaVision

« 2) Être dans le meilleur endroit où je n’avais jamais été mentalement et émotionnellement. Lié au numéro 1 bien sûr. J’avais traversé des épreuves qui m’ont appris à quel point j’aimais ma vie et ont revigoré la joie de l’expression créative. eu en tant que jeune.

James Gunn. Crédit: PA

« 3) Les gens autour de moi: un casting et une équipe formidables et un studio incroyablement solidaire. Des gens exceptionnellement talentueux, sages et gentils partout. De plus, j’avais choisi le meilleur des meilleurs membres de l’équipe avec lesquels j’avais travaillé dans le passé.

« 4) Bonnes habitudes de sommeil. L’anxiété (et l’excitation) de la réalisation de films dans le passé m’avaient conduit à de nombreuses nuits blanches, ne dormant souvent que 10 heures par semaine de travail. J’étais toujours malheureuse. En raison d’un meilleur centre émotionnel que je recevais habituellement les 5 ou 6 par nuit dont j’avais besoin, souvent plus.

« 5) Me sentir en phase avec mon métier et à la hauteur de mes capacités. La réalisation est un métier complexe et après 25 ans de cinéma professionnel, j’ai ressenti la confiance qui vient avec la maîtrise de certains aspects de celui-ci. »