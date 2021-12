La bande-annonce de Studio 666 oppose les Foo Fighters aux forces démoniaques

Ce n’était qu’une question de temps avant que les maestros du clip, Foo Fighters, réunissent leurs têtes rocailleuses pour créer un long métrage qui allie leur amour de la musique, de la comédie et le fait avéré que le diable fait le rock le plus dur. Studio 666 nous emmène en studio avec le groupe, et par les regards de ces Surnaturel yeux de démon noir Dave Grohl est sportive, c’est parti pour un film qui tue !

« Dans Studio 666, le groupe de rock légendaire Foo Fighters emménage dans un manoir d’Encino ancré dans l’histoire macabre du rock and roll pour enregistrer leur très attendu 10e album », lit-on dans le synopsis officiel. « Une fois dans la maison, Dave Grohl se retrouve aux prises avec des forces surnaturelles qui menacent à la fois l’achèvement de l’album et la vie du groupe. »

Le Studio 666 s’est adressé à Twitter pour informer les fans qu’ils étaient à l’affût du film musical monstrueux, en disant: « @foofighters fait un record de tueur. Tuant les théâtres le 25 février! »

Les fans sont prêts à voir ce que les gars peuvent faire avec un long métrage ! Wayne s’exclame: « J’ai hâte que ça sorte, on dirait que les foo libèrent le plaisir. Travailler sur un verrouillage fou. »

Alejandro déclare : « Dave G est l’homme ! J’adore les @foofighters »

Outre le line-up de Foo, le casting comprend Jenna Ortega, Leslie Grossman, Will Forte, Jeff Garlin et Whitney Cummings. Ils ont demandé au vidéaste BJ McDonnell de Slayer de réaliser le long métrage d’horreur, gore, rock et comédie.

Grohl dit du film : « Après des décennies de vidéoclips ridicules et de nombreux documentaires musicaux à notre actif, il était enfin temps de passer au niveau supérieur… Un long métrage de comédie d’horreur. Comme la plupart des choses Foo, Studio 666 a commencé avec une idée farfelue qui s’est transformée en quelque chose de plus grand que nous n’aurions jamais imaginé possible. Tourné dans la même maison où nous avons enregistré notre dernier album ‘Médecine à minuit’ – vous a dit que cet endroit était hanté ! – nous voulions retrouver la magie classique de tous nos films rock and roll préférés, mais avec une torsion : un gore hilarant qui déchire. Et maintenant, avec l’aide de Tom Ortenberg et de l’équipe d’Open Road Films, nous pouvons enfin sortir ce chat du sac après l’avoir gardé notre secret le mieux gardé pendant deux ans. Soyez prêt à rire, crier et headbanger dans votre pop-corn. Studio 666 va te foutre en l’air.





Tom Ortenberg d’Open Road a déclaré : « Nous ne pourrions pas être plus enthousiastes à l’idée de faire équipe avec Foo Fighters pour un film qui fera à coup sûr hurler et rire le public. Les Foos apportent leur chimie comique et le talent musical que nous aimons tous au grand écran dans ce film d’horreur hystérique.

« Au cours de la dernière décennie, nous avons eu la chance de collaborer avec Foo Fighters sur une variété de grands projets », ont déclaré les producteurs Ramsay & Rota. « Qu’il s’agisse de films documentaires, de séries télévisées ou de vidéoclips, ils apportent toujours leurs grands talents et leur sens de l’humour légendaire. Studio 666 amène cela à un tout autre niveau et nous ne pourrions être plus fiers de ce film. Nous avons hâte de le partager avec le monde.

Studio 666 sort en salles le 25 février.





