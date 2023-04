La bande-annonce de Starling Girl voit une fille quitter la religion pour une nouvelle vie

Certains des films les plus fascinants et les plus émouvants continuent d’être les contes classiques de passage à l’âge adulte auxquels de nombreux spectateurs peuvent facilement s’identifier d’une manière ou d’une autre. Des enfants qui gèrent différentes circonstances à différentes époques de l’histoire, que ce soit il y a des siècles ou hier, et comment cela affecte leur façon de grandir et de vivre leur vie d’adultes ; c’est un langage universel véhiculé d’innombrables façons différentes à l’écran qui s’égare rarement, même si les personnages le peuvent. Un nouveau film intitulé La fille sansonnet est sur le point d’ajouter une autre tique à ce genre et, selon un rapport de Collider, une nouvelle bande-annonce est tombée pour nous donner un nouveau regard sur l’histoire d’une jeune fille dépassant ses limites religieuses pour comprendre qui elle veut être.

La fille sansonnet est un film dramatique sur le passage à l’âge adulte écrit et réalisé par la nouvelle venue Laurel Parmet, qui a déjà travaillé sur deux courts métrages intitulés Printemps (2017) et Kira brûlant (2018). Produit par Kevin Rowe et Kara Durrett, le film a été présenté en première au Festival du film de Sundance 2023 en janvier dernier, puis au Festival South by Southwest en mars. Les critiques critiques du film jusqu’à présent sont largement positives, citant les performances exceptionnelles et la mise en scène de Parmet. Il détient actuellement une note de 94% sur Rotten Tomatoes, ce qui est prometteur pour ses débuts en salles.

La vedette du film est Eliza Scanlen, dont les travaux précédents incluent des fonctionnalités telles que Dents de lait (2019), Petite femme (2019), M. Night Shyamalan’s Vieux (2021) et mini-série à suspense HBO Objets tranchants (2018). D’autres acteurs incluent Lewis Pullman (Top Gun : Maverick), Wren Schmidt (Non), Austin Abrams (Euphorie) et Kyle Secor (L’anatomie de Grey).





La bande-annonce présente les malheurs et les espoirs de Jem Starling

La bande-annonce s’ouvre sur Jem Starling (Eliza Scanlen) dansant avec un groupe d’autres jeunes filles dans son église locale dans une petite ville du Kentucky où elle vit avec sa famille chrétienne fondamentaliste. Elle fait de son mieux pour embrasser son éducation religieuse, s’habiller modestement, prier régulièrement et aller à l’église. Elle s’efforce d’être un modèle pour ses jeunes frères et sœurs et aspire initialement à être une chrétienne dévouée tout en essayant de suivre et de comprendre la vie à travers une telle lentille, et finalement de se comprendre à la fois à l’intérieur et à l’extérieur de la religion. En grandissant, elle se sent de plus en plus confuse et restreinte par rien d’autre que la critique plutôt que le renforcement positif, et elle trouve à la fois une passion et une évasion dans la danse. Elle veut en faire davantage l’expérience, faire l’expérience de la vie en dehors des frontières qu’elle sent se refermer sur elle à mesure qu’elle mûrit ; limites qui s’attendent à ce qu’elle renonce plus tôt à ses désirs personnels et pécheurs et qu’elle « courtise » un mari approuvé par la communauté.

Un jeune pasteur nommé Owen Taylor (Lewis Pullman) entre en scène et sert de conseiller spirituel à Starling et aux autres de son église. Il ouvre une fenêtre de découverte de soi dans laquelle elle peut se lancer tout en la poussant de manière positive et négative. En fin de compte, malgré la peur des répercussions de ses parents, Starling aspire à ne pas jeter ce dans quoi elle est née dans une poursuite aveugle de quelque chose de nouveau et de différent. Elle veut simplement un « cœur plein d’amour », au-delà de ce que la religion peut lui donner. Savoir ce que l’amour peut être dans sa forme la plus pure et la plus complète.

La fille sansonnet premières dans certaines salles de cinéma le 12 mai. La bande-annonce peut être visionnée ci-dessous.